Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Росіяни хотіли на день народження Путіна зробити йому подарунок - Запорізьку атомну електростанцію, підключену до енергосистеми РФ, це було погоджено з Гроссі
Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо.
"Росіяни спеціально обстріляли, ну, це ми знаємо, лінію електропередач, підстанцію (на Запорізькій АЕС, - ред.) і дві лінії перебили: Феросплавна і Дніпровська і запустили дизель-генератори. Ви знаєте, що всі кричали: "Ось-ось-ось, буде вибух, аварія", така паніка. Це робилось для того, росіяни спеціально розігнали цю хвилю, щоби перепідключитися на російську енергетичну систему. І вже з Гроссі погодили, Гроссі туди літав. І на 7 жовтня хотіли подарунок такий зробити пану Путіну, значить, і подарувати йому Запорізьку атомну станцію підключену до російської енергетичної системи", - сказав він.
Володимир Омельченко зауважив, що росіянам це не вдалося, адже їхні плани зірвали українські партизани.
"Але напередодні сталася подія, яка не дозволила це зробити, місцеві партизанські загони зруйнували певні підстанції на окупованій території і весь план рашистів і пана Гроссі провалився, і вони вимушені знов-таки просити Україну перепідключитися до мережі України для, щоб брати електричну енергію для живлення цієї станції", - зазначив він.
- 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами у 2022 році.
- 9 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе