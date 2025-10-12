Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо.

"Росіяни спеціально обстріляли, ну, це ми знаємо, лінію електропередач, підстанцію (на Запорізькій АЕС, - ред.) і дві лінії перебили: Феросплавна і Дніпровська і запустили дизель-генератори. Ви знаєте, що всі кричали: "Ось-ось-ось, буде вибух, аварія", така паніка. Це робилось для того, росіяни спеціально розігнали цю хвилю, щоби перепідключитися на російську енергетичну систему. І вже з Гроссі погодили, Гроссі туди літав. І на 7 жовтня хотіли подарунок такий зробити пану Путіну, значить, і подарувати йому Запорізьку атомну станцію підключену до російської енергетичної системи", - сказав він.

Володимир Омельченко зауважив, що росіянам це не вдалося, адже їхні плани зірвали українські партизани.

"Але напередодні сталася подія, яка не дозволила це зробити, місцеві партизанські загони зруйнували певні підстанції на окупованій території і весь план рашистів і пана Гроссі провалився, і вони вимушені знов-таки просити Україну перепідключитися до мережі України для, щоб брати електричну енергію для живлення цієї станції", - зазначив він.