Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України

Дмитро Марценишин
9 жовтня, 2025 четвер
21:24
Війна з Росією ЗАЕС

У четвер, 9 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України

Зміст

Про це повідомляє МАГАТЕ

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав Гроссі. 

Він додав, що для відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час. 

Читайте також: Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю

"Обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані", – переконаний гендиректор МАГАТЕ.  

Він додав, що наразі на ЗАЕС працює сім дизельних електрогенераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування. Станція продовжує чергувати їх для виробництва необхідної електроенергії, в тому числі для систем безпеки реакторів.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
21:58
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну ударними дронами: на Київщині спрацювала ППО
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:54
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати та розклад матчів 9 жовтня
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
17:45
Огляд
Бізнесмен, який здолав нацистську систему смерті: як Оскар Шиндлер врятував сотні євреїв – серед них могли бути і вихідці з України
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:49
Генштаб, фронт
На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:46
ракети США, зброя
Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
Більше новин
