Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав Гроссі.

Він додав, що для відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час.

"Обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані", – переконаний гендиректор МАГАТЕ.

Він додав, що наразі на ЗАЕС працює сім дизельних електрогенераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування. Станція продовжує чергувати їх для виробництва необхідної електроенергії, в тому числі для систем безпеки реакторів.