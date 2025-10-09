Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
У четвер, 9 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України
Про це повідомляє МАГАТЕ.
"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – сказав Гроссі.
Він додав, що для відновлення підключення Запорізької АЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час.
Читайте також: Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
"Обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані", – переконаний гендиректор МАГАТЕ.
Він додав, що наразі на ЗАЕС працює сім дизельних електрогенераторів, а ще 13 перебувають у режимі очікування. Станція продовжує чергувати їх для виробництва необхідної електроенергії, в тому числі для систем безпеки реакторів.
- 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами у 2022 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе