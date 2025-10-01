Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна станція – найбільша в Європі та одна з п’яти найбільших у світі. Тут є шість енергоблоків ВВЕР-1000 потужністю 1000 МВт кожен. На початку березня 2022 року Енергодар окупували і Запорізька атомна станція опинилась під контролем росіян. Поступово усі енергоблоки перевели у так званий холодний зупин – тобто ядерне паливо не працює і станція не виробляє електрику. Однак саме паливо все одно поступово розігрівається, і для того, аби підтримувати безпечну температуру 30 – 35 г, станції потрібна електроенергія. Тож з найбільшого виробника електрики ЗАЕС перетворилась у споживача.

ЗАЕС, фото: gettyimages

До травня 2025 року ЗАЕС могла отримувати електроенергію з української енергосистеми з двох ліній електропередачі Дніпровська 750 кВ та Феросплавна-1 330 кВ. Наприкінці травня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що станція отримує електрику лише від однієї лінії, бо лінія на 330 кВ пошкоджена. А з 23 вересня ЗАЕС втратила живлення і від Дніпровської лінії. В РФ звинуватили у цьому "український безпілотник" і станція перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Такі блекаути уже бували на ЗАЕС. Цей уже 10-й за рахунком. Однак досі українські енергетики швидко відновлювали пошкоджені лінії і станція переходила на звичайне живлення. Однак тепер пошкодження – на підконтрольній окупантам території і вони його не ремонтують.

Навіщо РФ блекаут на ЗАЕС

Колишній директор з закупівель Енергоатома Михайло Шустер переконаний: цей блекаут – це спецоперація з переключення власних потреб ЗАЕС на живлення з РФ. Саме під це створено інформаційне прикриття.

"До кінця 2025 керівництво ЗАЕС пообіцяло Кирієнку почати експлуатацію ЗАЕС відповідно до норм РФ. Це не означає включення в мережу, але треба показати певний успіх. РФ тягне свою ЛЕП, елементи якої раніше успішно пошкоджували українські засоби. Тепер у неї високий ступінь готовності, а для підключення потрібно перервати електропостачання від України. Тому "українським" дроном пошкоджена фаза С останньої живої лінії на відстані 2,8 км від АЕС. Потрібен відносно нескладний ремонт, схожий до того, що наші ремонтники робили буквально за години. Але нас до ремонту не підпускають і самі не ремонтують без пояснення причин", – пише він.

За його словами, режим роботи на дизелях можна продовжувати скільки завгодно – було б пальне. Але ситуацію використовують для нагнітання страху. Мовляв, дизелю не вистачає і генератори можуть відключитись у будь-який момент. "Розрахунок на дурня, якому не прийде в голову, що заважає залити пальне і відремонтувати лінію. Через цих дурнів міжнародна "громадськість" буде тиснути на Україну, аби ми склали руки і дозволити РФ "врятувати світ від катастрофи", – пише Шустер. – Якщо ми роздовбаємо лінію, яку вони підводять, увімкнеться хвиля істерики – на це особливий розрахунок. Нас виставлять як творців якщо не катастрофи, то неприйнятного ризику. таким чином нам намагаються зв’язати руки".



Думку про те, що ситуація на ЗАЕС – російська пастка для того, аби підключити станцію до мережі окупантів, підтримує ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

"На мій погляд, це така собі пастка. Зараз вони запустять свою лінію електропередачі, ми по ній вдаримо, а вони скажуть, що ми створюємо катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Тому те, що зараз відбувається – це прощупування грунту, для того, щоб перепідключити ЗАЕС для забезпечення потреб станції до російської енергосистеми або до енергосистеми, яка працює на території окупованих територій і на території окупованого Криму", – заявив він у коментарі Еспресо.

Чи можливий сценарій Чорнобиля або Фукусіми

За словами начальника відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитра Гуменюка, аби заживити один енергоблок у стані холодного зупину, достатньо одного генератора. На ЗАЕС є по три генератори на кожен. Якщо припустити, що жоден з генераторів не спрацює і енергоблок залишиться без будь-якого живлення, то при холодному зупині плавлення ядерного палива почнеться за кілька днів (якщо блок працює на потужності – паливо почало б плавитись приблизно за 3 години). Відбуватиметься воно поступово і моменту, коли почнуться реакції, які уже неможливо зупинити, пройде ще певний час.

При цьому навіть якби Запорізька АЕС працювала, то аварія такого масштабу, як на Чорнобилі уже не можлива, бо реакторів РБМК в Україні уже не використовують. У реакторах ВВЕР, які є на Запорізькій станції, усунені недоліки, які мали "чорнобильські реактори". Зокрема, виключено можливість неконтрольованого зростання потужності енерговиділення в активній зоні реактора, що і призвело до Чорнобильської катастрофи.

ЗАЕС, фото: Енергоатом

Щодо аварії на Фукусімі у 2011 році, яка є другою за масштабами після Чорнобиля, то її спровокував землетрус і цунамі. АЕС працювала на потужності, через землетрус включився аварійний захист і станція мала перейти на живлення від генераторів, однак через потужне цунамі генератори не увімкнулись.

"На Фукусімі реактори були на потужності. На Запорізькій атомній електростанції реактори у стані холодного зупину. Тому катастрофи такого масштабу, як на Фукусімі або на Чорнобилі не буде. Але все ж якась локальна аварія може статись, якщо не буде зовнішнього живлення і не працюватимуть дизель-генератори, – каже Григорій Плачков. – Однак сама активна зона реактора, бетонний конфаймент, який є на над ядерною установкою, і саме паливо спроєктовано так, щоб не допустити катастрофічних наслідків, бо уже багато висновків було зроблено з часів аварії на Чорнобилі і Фукусімі. Але лиха наробити Запорізькій атомній електростанції – це на раз-два. Там багато думати не треба, щоб заплавити активні зони реакторів. Це також один з варіантів окупанта – заплавити активні зони реакторів, щоб коли ЗАЕС повернеться під контроль України їх або довго-довго ремонтували, або не змогли повернути до комерційної експлуатації".

Після підключення станції до ЛЕП окупантів РФ може спробувати запустити реактор

Небезпека може зрости, якщо РФ спробує вивести з холодного зупину один з реакторів. В організації Greenpeace, які моніторять ситуацію на ЗАЕС за супутниковими знімками, вважають, що РФ може готуватись запустити один з реакторів.

"Останніми днями відбулася низка паралельних і значущих подій, які змусили Greenpeace Україна зробити висновок, що РФ і "Росатом" можуть скористатися нинішньою кризою, яку вони навмисно створили, щоб спробувати відновити підключення до тимчасово окупованої Росією енергосистеми України на півдні та сході від ЗАЕС. Наступним кроком можуть бути спроби запустити принаймні один ядерний реактор", – повідомляє організація.

У нову дослідженні Greenpeace вказує на кілька факторів:

Будівництво Росією нової лінії електропередач протяжністю 201 км між підстанціями в окупованих Мелітополі та Маріуполі;

Свідоме пошкодження Росією ЛЕП 750 кВ поблизу ЗАЕС на території, незаконно окупованій Росією, повне відключення від контрольованої Україною енергомережі та втрата електропостачання для ЗАЕС;

Завершення будівництва нової системи водопостачання для ставка охолоджувача ЗАЕС;

Завершення будівництва нової системи водопостачання для ставка охолоджувача ЗАЕС; Переведення планів із перезапуску реактора у "фінальну стадію", за заявою державної ядерної корпорації Росії "Росатом";

Суперечлива роль генерального директора МАГАТЕ Гроссі у підтримці ядерного бізнесу "Росатома".



До слова, на початку червня Рафаель Гроссі сказав, що якщо з Дніпра вдасться закачати достатньо води, всі шість реакторів станції зрештою можна буде перезапустити, хоча перед цим потрібно буде зробити "ряд речей".

"Україна заявила, що будь-яка спроба російських техніків перезапустити станцію буде небезпечною, оскільки вони не мають сертифікатів на її експлуатацію. Гроссі заявив, що російський ядерний персонал здатний провести перезапуск, і що питання сертифікації є радше політичним, ніж технічним", – повідомив тоді Reuters.

Як на ситуацію реагує МАГАТЕ та ЄС

"Це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", – заявив президент України Володимир Зеленський 30 вересня.

Того ж дня заявою щодо ситуації на ЗАЕС розродилась і МАГАТЕ. Хоча 25 вересня, коли найбільша в Європі ЄС уже перебувала без зовнішнього живлення і працювала на генераторах, очільник відомства Рафаель Гроссі відвідав "Атомний тиждень" у РФ і ручкався з Владіміром Путіним.

Владімір Путін і Рафаель Гроссі під час зустрічі у Москві 25 вересня, фото: X Рафаеля Маріано Гроссі

У пресрелізі МАГАТЕ зазначено, що відомство працює з "обома сторонами конфлікту".

"Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами, щоб забезпечити швидке повторне підключення станції до електромережі", – сказав генеральний директор Гроссі.

За даними МАГАТЕ, наразі на ЗАЕС експлуатується вісім електрогенераторів, дев'ять додаткових блоків перебувають у режимі очікування, а три – на технічному обслуговуванні. Минулого тижня станція чергувала роботу тих, що працюють, щоб обслуговувати деякі з них, що простоюють, та забезпечувати безперервну доступність. Запаси пального на станції достатні на 10 днів роботи. Рівень води у ставках-охолоджувачах також достатній.

"ЗАЕС заявила, що має персонал та запасні частини, необхідні для ремонту пошкодженої лінії 750 кВ, але досі не може цього зробити через військову діяльність у цьому районі. Зі свого боку, Україна заявила про готовність відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка була відключена з початку травня, але військова ситуація поки що також не дозволяє цього зробити", – йдеться у пресрелізі.

На відміну від безсторонньої заяви МАГАТЕ, ЄС у своїй заяві закликав Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропередач.

Атомна електростанція зараз залежить лише від аварійних дизель-генераторів для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. Тривала втрата електроенергії може зрештою поставити під загрозу системи безпеки.

"ЄС повністю підтримує зусилля МАГАТЕ щодо сприяння ремонту ліній електропередач відповідно до семи невід'ємних стовпів забезпечення ядерної безпеки, викладених Генеральним директором МАГАТЕ. Це включає дотримання стовпа 4, який говорить, що "повинно бути безпечне зовнішнє джерело живлення від мережі для всіх ядерних об'єктів". Сім невід'ємних стовпів, а також п'ять конкретних принципів захисту ЗАЕС, повинні бути повністю дотримані. Це є важливим для подальшого зміцнення ядерної безпеки та захищеності в усьому світі, – йдеться у заяві ЄС. – Спроби Росії незаконно захопити право власності на українську ЗАЕС не мають підстав згідно з міжнародним правом. Росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками".