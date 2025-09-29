Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков

Зіновія Воронович
29 вересня, 2025 понедiлок
18:19
Війна з Росією Запорізька АЕС

Те, що Запорізька АЕС з 23 вересня перебуває без зовнішнього живлення, це прощупування грунту, для того, щоб перепідключити ЗАЕС для забезпечення потреб станції до російської енергосистеми або до енергосистеми, яка працює на території окупованих територій і на території окупованого Криму

Зміст

Про це розповів Еспресо ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

– Ситуація на ЗАЕС складна, тому робота на дизель-генераторах, коли це не проєктна робота станції – це аварійні системи, які є на Запорізькій атомній електростанції,  – каже Григорій Плачков. – Далі є два варіанти: або продовжити роботу дизель-генераторах, або підключити Запорізьку атомну електростанцію до електроживлення для власних потреб. На мій погляд, це така собі пастка. Зараз вони запустять свою лінію електропередачі, ми по ній вдаримо, а вони скажуть, що ми створюємо катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Тому те, що зараз відбувається – це прощупування  грунту, для того, щоб перепідключити ЗАЕС для забезпечення потреб станції до російської енергосистеми або до енергосистеми, яка працює на території окупованих територій і на території окупованого Криму.

Якщо РФ вдасться  перепідключення до їхньої лінії, чи означає це, що вони будуть намагатись запустити хоча б один з енергоблоків?

Складно сказати. Я не розумію, як вони це зробить без Каховського водосховища і без однієї з градирень, яка спалена. Крім того, на Запорізькій АЕС все ж таки присутня місія МАГАТЕ. Це все ж фактор, який стримує з технічної точки зору росіян.

Чи можливо перезапустити або підняти на потужність хоча б один енергоблок? Я думаю, що наразі безпечно це зробити неможливо. І справа не лише в тому, що для цього потрібна вода (для ставка-охолоджувача, – ред), а тому, що потрібен споживач. 

Як вони спробують перепідключити станцію на потреби окупованої Донецької і Луганської області, або на потреби окупованого Криму чи окупованої частини Запорізької області, не варто забувати, що їхня лінія електропередачі не так далеко від лінії бойового зіткнення. І наші спеціальні служби  достатньо ефективно працюють не тільки по підприємствах енергетики неповажної Російської Федерації.

Зараз багато новин про те, що відсутність живлення на ЗАЕС може призвести до аварії і матимемо "другу Фукусіму"...  

Сказати, що там буде Фукусіма, я не можу. По-перше, фактори різні. Все ж таки на Фукусімі був там землетрус і цунамі. Станція дійсно залишилась без зовнішнього живлення, як це відбувається на Запорізькій атомній електростанції, але у них не спрацювали дизель-генератори з різних причин.

По-друге, на Фукусімі реактори були на потужності. На Запорізькій атомній електростанції реактори у стані холодного зупину. Тому катастрофи такого масштабу, як на Фукусімі або на Чорнобилі не буде. Але все ж якась локальна аварія може статись, якщо не буде зовнішнього живлення і не працюватимуть дизель-генератори. У такому разі не буде відводитись залишкове тепло від стержнів в активній зоні реактора, і згодом потім вони починають плавитись. 

Однак сама активна зона реактора, бетонний конфаймент, який є на над ядерною установкою, і саме паливо спроєктовано так, щоб не допустити катастрофічних наслідків, бо уже багато висновків було зроблено з часів аварії на Чорнобилі і Фукусімі. Але лиха наробити Запорізькій атомній електростанції – це на раз-два. Там багато думати не треба, щоб заплавити активні зони реакторів.

Це також один з варіантів окупанта – заплавити активні зони реакторів, щоб коли ЗАЕС повернеться під контроль України їх або довго-довго ремонтували, або не змогли повернути до комерційної експлуатації. 

Також на мою думку, ситуація на ЗАЕС – це елемент шантажу і залякування  міжнародної спільноти гіпотетичною катастрофою на Запорізькій АЕС. Як людині, яка продовжила п'ять енергоблоків, я розумію, що там відбувається на АЕС з регуляторної, технічної політики, управлінської політики, бо працював Міненерго. А ось з точки зору ворога мені важко зрозуміти, що там в голові. Бо на ЗАЕС і військова техніка присутня,  і станція замінована і по периметру, і в периметрі. Як каже МАГАТЕ, порушені сім факторів безпеки. Але як на те, що відбувається на станції буде дивитись МАГАТЕ теж важко відповісти. Тому що сьогодні вони висловлюють занепокоєння, а на другий день пан Гроссі відкриває з Кірієнко міжнародну виставку в Санкт-Петербурзі.

ЗАЕС – це перший в історії прецеденти захоплення цивільного ядерного об’єкту. Не кажу про військові, наприклад, Іран, де МАГАТЕ втратила регулюючий контроль за ядерною іранською програмою. Я  поважаю МАГАТЕ за їх місії, за присутність на станції. Але коли ми дивимось на неповажну Російську Федерацію, яка захоплює не тільки Запорізьку АЕС, робить діру в новому безпечному конфайменті над енергоблоком ЧАЕС, який наробив лиха не лише на території України, а й території Європи, про що можна говорити? Це ж все ж таки такі ядерна енергетика. Там все повинно працювати як швейцарський годинник: точно, без збоїв, з вчасним технічним обслуговуванням. Тоді цей об'єкт прослужить дуже-дуже довго. Але у такій ситуації, яку маємо на ЗАЕС, прорахувати ймовірні сценарії подій і наслідки, дуже важко.

  • У вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут за час її окупації російськими військами з 2022 року. О 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Інформації про те, що ЗАЕС підключили до зовнішнього живлення досі не було.
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Запоріжжя
окуповані території
ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Енергетика
Інтерв'ю
