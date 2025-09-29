Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков

Про це розповів Еспресо ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

– Ситуація на ЗАЕС складна, тому робота на дизель-генераторах, коли це не проєктна робота станції – це аварійні системи, які є на Запорізькій атомній електростанції, – каже Григорій Плачков. – Далі є два варіанти: або продовжити роботу дизель-генераторах, або підключити Запорізьку атомну електростанцію до електроживлення для власних потреб. На мій погляд, це така собі пастка. Зараз вони запустять свою лінію електропередачі, ми по ній вдаримо, а вони скажуть, що ми створюємо катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Тому те, що зараз відбувається – це прощупування грунту, для того, щоб перепідключити ЗАЕС для забезпечення потреб станції до російської енергосистеми або до енергосистеми, яка працює на території окупованих територій і на території окупованого Криму.

Якщо РФ вдасться перепідключення до їхньої лінії, чи означає це, що вони будуть намагатись запустити хоча б один з енергоблоків?

Складно сказати. Я не розумію, як вони це зробить без Каховського водосховища і без однієї з градирень, яка спалена. Крім того, на Запорізькій АЕС все ж таки присутня місія МАГАТЕ. Це все ж фактор, який стримує з технічної точки зору росіян.

Чи можливо перезапустити або підняти на потужність хоча б один енергоблок? Я думаю, що наразі безпечно це зробити неможливо. І справа не лише в тому, що для цього потрібна вода (для ставка-охолоджувача, – ред), а тому, що потрібен споживач.

Як вони спробують перепідключити станцію на потреби окупованої Донецької і Луганської області, або на потреби окупованого Криму чи окупованої частини Запорізької області, не варто забувати, що їхня лінія електропередачі не так далеко від лінії бойового зіткнення. І наші спеціальні служби достатньо ефективно працюють не тільки по підприємствах енергетики неповажної Російської Федерації.

Зараз багато новин про те, що відсутність живлення на ЗАЕС може призвести до аварії і матимемо "другу Фукусіму"...

Сказати, що там буде Фукусіма, я не можу. По-перше, фактори різні. Все ж таки на Фукусімі був там землетрус і цунамі. Станція дійсно залишилась без зовнішнього живлення, як це відбувається на Запорізькій атомній електростанції, але у них не спрацювали дизель-генератори з різних причин.

По-друге, на Фукусімі реактори були на потужності. На Запорізькій атомній електростанції реактори у стані холодного зупину. Тому катастрофи такого масштабу, як на Фукусімі або на Чорнобилі не буде. Але все ж якась локальна аварія може статись, якщо не буде зовнішнього живлення і не працюватимуть дизель-генератори. У такому разі не буде відводитись залишкове тепло від стержнів в активній зоні реактора, і згодом потім вони починають плавитись.

Однак сама активна зона реактора, бетонний конфаймент, який є на над ядерною установкою, і саме паливо спроєктовано так, щоб не допустити катастрофічних наслідків, бо уже багато висновків було зроблено з часів аварії на Чорнобилі і Фукусімі. Але лиха наробити Запорізькій атомній електростанції – це на раз-два. Там багато думати не треба, щоб заплавити активні зони реакторів.

Це також один з варіантів окупанта – заплавити активні зони реакторів, щоб коли ЗАЕС повернеться під контроль України їх або довго-довго ремонтували, або не змогли повернути до комерційної експлуатації.

Також на мою думку, ситуація на ЗАЕС – це елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною катастрофою на Запорізькій АЕС. Як людині, яка продовжила п'ять енергоблоків, я розумію, що там відбувається на АЕС з регуляторної, технічної політики, управлінської політики, бо працював Міненерго. А ось з точки зору ворога мені важко зрозуміти, що там в голові. Бо на ЗАЕС і військова техніка присутня, і станція замінована і по периметру, і в периметрі. Як каже МАГАТЕ, порушені сім факторів безпеки. Але як на те, що відбувається на станції буде дивитись МАГАТЕ теж важко відповісти. Тому що сьогодні вони висловлюють занепокоєння, а на другий день пан Гроссі відкриває з Кірієнко міжнародну виставку в Санкт-Петербурзі.

ЗАЕС – це перший в історії прецеденти захоплення цивільного ядерного об’єкту. Не кажу про військові, наприклад, Іран, де МАГАТЕ втратила регулюючий контроль за ядерною іранською програмою. Я поважаю МАГАТЕ за їх місії, за присутність на станції. Але коли ми дивимось на неповажну Російську Федерацію, яка захоплює не тільки Запорізьку АЕС, робить діру в новому безпечному конфайменті над енергоблоком ЧАЕС, який наробив лиха не лише на території України, а й території Європи, про що можна говорити? Це ж все ж таки такі ядерна енергетика. Там все повинно працювати як швейцарський годинник: точно, без збоїв, з вчасним технічним обслуговуванням. Тоді цей об'єкт прослужить дуже-дуже довго. Але у такій ситуації, яку маємо на ЗАЕС, прорахувати ймовірні сценарії подій і наслідки, дуже важко.