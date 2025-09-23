На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 23 вересня 2025 року, о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми", – йдеться в матеріалі.

Компанія пояснила, що атомна електростанція через блекаут перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії.

"Перебування ЗАЕС під нелегітимним керівництвом створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкту Європи. Їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу", – наголосили в Енергоатомі.