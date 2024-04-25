СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен зустрівся з президентом України

Компанія є одним із найбільших данських інвесторів в Україні, володіє трьома пивоварнями в країні та є одним із найбільших платників податків, сплачуючи понад 3 млрд грн податків і зборів щороку. За 2023-2024 рр. Carlsberg Group інвестує в український бізнес близько 2 млрд грн.





Якоб Ааруп-Андерсен під час зустрічі з президентом України підкреслив, що допомога Данії відіграє важливу роль у підтримці України. Володимир Зеленський висловив упевненість, що співпраця між Україною та Данією буде й надалі розвиватися та зміцнюватися, ґрунтуючись на взаємній повазі та спільних цінностях.

"Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам", - зазначив президент під час зустрічі.

CEO Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен також відвідав Київський пивоварний завод PJSC Carlsberg Ukraine, на якому минулого року було встановлено нову виробничу лінію, та висловив подяку всім українським колегам за їхню стійкість в умовах війни. Він привітав українських працівників із відзнакою "Компанія року" та подякував міністрові підприємництва Данії Мортену Бедскоу за підтримку співпраці між Україною та Данією.





Одним із ключових моментів візиту стало підписання Меморандуму про поглиблення співпраці між Україною та Данією. Цей документ знаменує собою важливий крок у зміцненні партнерських відносин між двома країнами та відкриває нові можливості для співпраці в таких ключових сферах як торгівля, інвестиції, енергетика, суднобудування, розвиток морської портової інфраструктури. Угода відкриває нові можливості для співпраці, які сприятимуть довгостроковому розвитку та відбудові України.

Ключовим аспектом є виділення данським урядом 40 млн євро на підтримку українського приватного сектору та створення нових робочих місць.

Меморандум також передбачає виділення 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури.