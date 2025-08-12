Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться на сайті уряду.

"У відповідь на тривалу війну Росії проти України ЄС прийняв подальші заходи проти Росії 18 липня в межах свого 18-го пакету санкцій. Діючи в межах свого мандату, EAER (Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень) включив додаткові списки швейцарських санкцій", – зазначають у матеріалі.

До санкційного переліку внесли ще 14 фізичних осіб і 41 організацію, яким заморозили активи, заборонили надавати економічні ресурси, а також – вʼїзд і транзит через територію Швейцарії.

"Нещодавно піддані санкціям фізичні та юридичні особи – російські та міжнародні компанії, які керують суднами тіньового флоту, торговці російською сирою нафтою та постачальники військово-промислового комплексу Росії, у тому числі тих, що базуються в третіх країнах", – наголошують у швейцарському уряді.

Водночас у Швейцарії під повну заборону на купівлю, продаж і надання послуг потрапили ще 105 суден із третіх країн – здебільшого танкери тіньового флоту.

Окрім того, Берн знизив ціну на сиру нафту РФ до $47,6 за барель, відповідно до заходів ЄС та поточних цін на світовому ринку.