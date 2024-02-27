"Сінево Україна" попередила, що може зупинити роботу через арешт головного офісу компанії у Києві

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

У "Сінево" називають арешт, накладений ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії в Києві, безпідставним та протизаконним

"Невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні", - наголосили у компанії.

За їхніми словами, через арешт без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця, зокрема ті, хто обслуговується мережею "Сінево" на безоплатній основі.

Йдеться про пацієнтів по програмі медгарантій Національна служба здоров’я України (НСЗУ), бійців Сил ТрО ЗСУ, пацієнтів інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та центру протезування та реабілітації Superhumans Center.

У пресцентрі додають, що в результаті арешту бюджет України втратить сотні мільйонів грн податків і зборів, більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними, а інвестиційному іміджу України буде нанесена непоправна шкода.

"Компанія "Сінево Україна" закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого розв'язання питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити", - підсумували у мережі лабораторій.

Наразі ДБР офіційно ніяк не коментувало цю ситуацію.

Довідково: Мережа лабораторій "Сінево Україна" розпочала роботу в Україні у 2007 році й зараз об'єднує понад 340 відділень у 139 містах країни. За рік вони обслуговують близько 4 млн людей. Дохід компанії у 2022 році становив 1,3 млрд грн, а чистий збиток – 247 млн грн.