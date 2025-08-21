"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям

Про це вона сказала під час виступу на конференції "Серпнева-2025", передає РБК-Україна.

"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб розв'язати питання заробітних плат", - сказала очільниця уряду.

За її словами, питання підвищення зарплат - "це складний виклик".

"З міністром фінансів і з міністром освіти ми це проговорюємо і шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала Свириденко.