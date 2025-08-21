"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Прем'єрка Юлія Свириденко вважає підвищення зарплат учителям в Україні складним питанням, однак обіцяє знайти рішення вже наступного року
Про це вона сказала під час виступу на конференції "Серпнева-2025", передає РБК-Україна.
"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб розв'язати питання заробітних плат", - сказала очільниця уряду.
За її словами, питання підвищення зарплат - "це складний виклик".
"З міністром фінансів і з міністром освіти ми це проговорюємо і шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала Свириденко.
- Ще у серпні 2024 року очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що очікувати на підвищення зарплат учителям не варто. "Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі й щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", - казав чиновник.
- У липні 2025 року голова комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак казав, що в школах критично бракує молодих фахівців, однак країна в умовах повномасштабної війни не може дозволити собі збільшення зарплат учителям.
