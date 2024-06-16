Скорочення постачання електроенергії: ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому наступний тиждень буде складним

Про це зазначив міністр палива та енергетики (1999, 2005-2006), голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков у етері Еспресо.

"Ситуація надкритична. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Чому? Справа в тому, що виводять в ремонт енергоблок на атомній електростанції, а того обсягу імпорту, який ми отримуємо - від 1,7 до 2 ГВт, уже недостатньо для балансування енергосистем. Отримати більше ми не можемо через технічні можливості. Тому будуть віялові відключення, аварійні, стабілізаційні, буде скорочення постачання електроенергії. Ми до цього повинні бути готові, і зараз жити по 3, 4, 5 годин, а може і добу чи дві без електроенергії", - повідомив він.

Взимку українці повинні готуватись до складної ситуації з опаленням, особливо у великих містах, каже Плачков.

"Ми сподіваємось, що посилена оборона, що наші славні системи ППО будуть захищати ці об'єкти. Але ми ж не виключаємо, що будуть ще якісь пошкодження об'єктів. Запас міцності напередодні війни, в мирні часи, сягяв близько 40% по генеруючих потужностях, по мережах, по підстанціях. Напередодні минулого опалювального сезону він мав 5% максимум. А зараз у нас запас міцності мінус 20-30%. Тому кожен удар буде призводити до скорочення постачання. Взимку ми повинні готуватись до складної ситуації з опаленням, особливо у великих містах", - додав він.