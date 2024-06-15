Відключень світла на 16 червня не прогнозується, - Укренерго
В Укренерго заявили, що на неділю, 16 червня, в усіх регіонах України відключень електроенергії не прогнозується
Про це повідомляє Укренерго.
"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.
У компанії кажуть, що причиною є зниження споживання у вихідний день.
Водночас у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень Укренерго повідомить додатково.
- Сьогодні, 15 червня, графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть у всіх областях України з 8:00 до 23:00.
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