Відключень світла на 16 червня не прогнозується, - Укренерго

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що причиною є зниження споживання у вихідний день.

Водночас у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень Укренерго повідомить додатково.