Спад цін на автомобілі зі США в Україні

Така динаміка прослідковується кожного року, оскільки страховим компаніям вигідно продати автівки дешевше, ніж залишати їх у себе та витрачати додаткові кошти на податки.

Великим плюсом є те, що набагато дешевше можна купити й авто 23-24 років, особливо в порівнянні з цінами в салоні.

Для прикладу, Mercedes GLS 2022 року в максимальній комплектації та з мінімальним пробігом можна привезти з США, та після ремонту це авто обійдеться власнику до 40 тис. доларів.

Якщо порівнювати з цінами на вторинному ринку, то вони в діапазоні 75-95 тис. доларів, а в салоні вартість стартує від 136 тис. доларів.

Тому очевидно, що різниця в купівлі може бути як у 2, так і в 3 рази.

Авто з США можна купити в бюджет від 5 тис. доларів.

За ці кошти (тобто авто під ключ за 5-7 тис. доларів) можна привезти наступні авто:

- електромобілі: nissan leaf, ford focus, fiat 500;

- економічні: ford fusion, mazda 3, chrysler c200, dodge dart, ford focus, kia optima, volkswagen jetta;

Особливо популярними є практичні та доступні кросовери, нижче буде приведено список найліквідніших авто в бюджет 9-12 тис. доларів:

- Jeep Compass 2019-2021;

- Jeep Cherokee 2017-2019;

- Volkswagen Tiguan 2018-2020;

- Nissan Rogue 2018-2021;

- Land Rover Discovery 2016-2018;

- Hyundai Tucson 2018-2020;

- Ford Escape 2020-2022;

- Lincoln MKC 2016-2019.

Варто виділити електромобілі, на які відсутнє розмитнення.

Найдоступніші з них вже були названі, тому нижче будуть найбільш популярні:

- в бюджет до 10 тис.: Tesla S 2012-2015, Jaguar I-Pace 2018-2019, BMW I3 2017-2019;

- в бюджет до 15 тис.: Tesla 3 2019-2021, Tesla X 2016-2018, Nissan Leaf 2018-2020;

- в бюджет до 20 тис.: Ford Mustang Mach-E, Tesla Y 2020-2022, Audi E-tron 2018-2020, Volvo XC40 2021-2022;

- в бюджет до 25 тис.: Tesla Y 2023-2024, Tesla X 2020-2022, Lucid Air 2018-2020, Mercedes Benz EQS 2022.

Зниження цін прослідковується також на дизельних і гібридних авто. Найбільше зниження наразі на авто:

- дизельні: Volkswagen Touareg, Auqi Q7, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Jetta;

- гібридні: Honda Accord, Mercedes GLC, BMW X5, Toyota Highlander, Chevrolet Volt.

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