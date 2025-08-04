Суд у Відні дозволив Нафтогазу стягнути з РФ понад 120 млн євро активів

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Суд дозволив накласти арешт на понад 20 об’єктів російської нерухомості в Австрії на суму понад 120 млн євро, які згодом продадуть через аукціон. Подібні процеси відбуваються і в інших країнах.

Рішення ґрунтується на арбітражі, який тривав з 2016 року й завершився у 2023-му в Гаазі, де трибунал визнав, що Росія незаконно експропріювала майно Нафтогазу в Криму. Йдеться про обладнання, інфраструктуру, права на користування надрами, газопроводи, газосховища та газові запаси.

Росія не визнає це рішення й не виплачує компенсацію, тому Нафтогаз розпочав міжнародну кампанію з примусового стягнення коштів, зосередившись на арешті російських активів за кордоном.

Наразі це найбільше відшкодування, яке присудили українській компанії у справах, пов'язаних із Кримом.