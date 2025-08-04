Суд у Відні дозволив Нафтогазу стягнути з РФ понад 120 млн євро активів
Нафтогаз отримав дозвіл суду у Відні на примусове виконання арбітражного рішення проти РФ щодо компенсації понад $5 млрд за незаконне захоплення активів компанії в Криму
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Суд дозволив накласти арешт на понад 20 об’єктів російської нерухомості в Австрії на суму понад 120 млн євро, які згодом продадуть через аукціон. Подібні процеси відбуваються і в інших країнах.
Рішення ґрунтується на арбітражі, який тривав з 2016 року й завершився у 2023-му в Гаазі, де трибунал визнав, що Росія незаконно експропріювала майно Нафтогазу в Криму. Йдеться про обладнання, інфраструктуру, права на користування надрами, газопроводи, газосховища та газові запаси.
Росія не визнає це рішення й не виплачує компенсацію, тому Нафтогаз розпочав міжнародну кампанію з примусового стягнення коштів, зосередившись на арешті російських активів за кордоном.
Наразі це найбільше відшкодування, яке присудили українській компанії у справах, пов'язаних із Кримом.
- Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав у Швейцарії справу про порушення Газпромом його контрактних зобов’язань за принципом take or pay, зобов’язав російську корпорацію виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз".
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