Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Після планово-попереджувального ремонту, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває набір його потужності. В "Енергоатомі" обіцяють, що після виходу на повну потужність енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії - це позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні.