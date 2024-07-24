Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
До енергомережі України підключили один з атомних енергоблоків, який раніше було відведено у ремонт. Це позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні
Про це повідомляє "Енергоатом".
"Після планово-попереджувального ремонту, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває набір його потужності. В "Енергоатомі" обіцяють, що після виходу на повну потужність енергосистема зміцниться додатковими мегаватами електроенергії - це позитивно вплине на ситуацію зі світлом у країні.
- Компанія "ДТЕК" внаслідок обстрілів росіян втратила 90% генерації. Водночас до кінця жовтня цього року вона планує відновити 60-70% генерації.
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