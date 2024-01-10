Світовий банк спрогнозував зростання ВВП України на 3,2% у 2024 році

Про це йдеться у пресрелізі Світового банку (СБ).

За його оцінкою, зростання ВВП України за підсумками 2023 року відбулося на рівні 4,8%.

"У Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Попри цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до російського вторгнення", - йдеться в повідомленні СБ.

Водночас банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5%. Це стане найвищим показником для регіону "Європа й Центральна Азія".

"Геополітичні ризики в регіоні, зокрема ескалація вторгнення РФ в Україну, є підвищеними, і можуть матеріалізуватись, посилюючи і без того значні людські та економічні втрати. Вище ніж очікувана інфляція може довше утримувати жорсткість монетарної політики", - зазначили в банку.