Світовий банк спрогнозував зростання ВВП України на 3,2% у 2024 році
Світовий банк прогнозує, що у 2024 році українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році - на 6,5%
Про це йдеться у пресрелізі Світового банку (СБ).
За його оцінкою, зростання ВВП України за підсумками 2023 року відбулося на рівні 4,8%.
"У Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Попри цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до російського вторгнення", - йдеться в повідомленні СБ.
Водночас банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5%. Це стане найвищим показником для регіону "Європа й Центральна Азія".
"Геополітичні ризики в регіоні, зокрема ескалація вторгнення РФ в Україну, є підвищеними, і можуть матеріалізуватись, посилюючи і без того значні людські та економічні втрати. Вище ніж очікувана інфляція може довше утримувати жорсткість монетарної політики", - зазначили в банку.
- Також згідно з даними Світового банку темпи зростання економіки у світі стали нижчими, ніж у попередні десятиліття через відновлення країн після пандемії, що обтяжується високими процентними ставками, млявою торгівлею та геополітичною напругою.
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