Святковий подарунок: отримайте криптокартку Trustee Plus безоплатно

Аби скористатися нею, користувачам потрібно здійснити сім транзакцій на суму від 50 євро. Після цього вартість картки буде автоматично повернена на євровий баланс у гаманці.

Trustee Plus забезпечує повну свободу використання криптовалюти в будь-якій точці світу, де приймаються банківські картки. Щоб почати розраховуватись швидко та вигідно, завантажте додаток з App Store або Google Play, переведіть активи з бірж чи холодних гаманців та оформте криптокартку.

"Ми постійно вдосконалюємо застосунок і впроваджуємо нові функції для зручності користувачів. Тепер повернути 10 євро за картку можна майже миттєво: достатньо здійснити 7 транзакцій на суму понад 50 євро. І все це відбувається автоматично, без жодних затримок", — зазначила Ксенія Житомирська, головний розробник і СТО продукту.

Картка Trustee Plus відповідає європейському законодавству, що гарантує відсутність обмежень, характерних для фінансової системи України. Продукт вже здобув широку популярність: кількість випущених карток перевищила 95 000, а сервіс був визнаний найкращим у 2024 році за версією Incrypted та отримав високі оцінки користувачів на незалежних платформах.

Trustee Plus також надає можливість купити та вивести Bitcoin в гривні, переказувати монети та токени друзям та обмінювати стейблкоїни без комісії.

У планах компанії — запуск фізичної криптокартки. Попит на продукт вже підтверджений: лише за першу добу після анонсу було отримано понад 5000 попередніх замовлень.

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