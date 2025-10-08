Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію

Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію

Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
08:43
Економіка

У середу, 8 жовтня, ціна на золото подолала рекордну позначку в $4 тис. за унцію, що стало результатом пошуку інвесторами захисту від наростальної економічної та геополітичної невизначеності, а також очікувань подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США

Зміст

Про це пише Reuters.

Золото продовжує історичне зростання. Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до $4002,53 за унцію до 02:13 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,5% до $4025 за унцію.

Традиційно золото розглядається як засіб збереження вартості в часи нестабільності. Спотова ціна на золото зросла на 52% з початку року після зростання на 27% у 2024 році.

"Зараз у цю угоду стільки довіри, що ринок буде шукати наступне велике кругле число, яке дорівнює 5000, і ФРС, ймовірно, продовжить знижувати ставки. На шляху будуть деякі труднощі, такі як тривале перемир'я на Близькому Сході або в Україні, але фундаментальні фактори торгівлі — величезний борг, диверсифікація резервів і послаблення долара — навряд чи зміняться в середньостроковій перспективі", - зазначив Тай Вонг, незалежний трейдер металами.

Зростання ціни на метал було зумовлене низкою факторів, включно з очікуваннями зниження процентних ставок, постійною політичною та економічною невизначеністю, активними покупками центральними банками, припливом коштів у біржові фонди золота та слабким доларом.

У вівторок розпочався сьомий день припинення роботи уряду США. Через припинення роботи уряду США публікація ключових економічних показників відклалася, що змусило інвесторів покладатися на вторинні, неурядові дані для оцінки термінів та масштабів зниження ставки ФРС.

Крім того, політичні потрясіння у Франції та Японії також підвищили попит на золото. Аналітики кажуть, що "страх втратити шанс" також стимулює зростання.

"Зараз ми бачимо, що інвестори купують золото, попри високу ціну, і це ще більше посилює цей рух", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Спотове срібло зросло на 0,5% до $48,03 за унцію, платина — на 2,2% до $1653,21, а паладій — на 1,3% до $1355,32.

 

Новини
Світ
США
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
01:00
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 8 жовтня
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
21:44
Дональд Туск
"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві
21:39
Ексклюзив
дрон
Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
21:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара
21:01
Володимир Зеленський
Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
20:45
нафта
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
20:01
OPINION
Про Новиє Атаґі, або Who will care for the carers
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору
19:10
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026
19:06
Огляд
Сектор Гази
Друга річниця нападу ХАМАС: трагедія, що змінила Ізраїль, Палестину та світ, але досі без відповідей про мир
19:04
Ексклюзив
Іван Тимочко
ЗСУ адаптовуються, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
19:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
18:48
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
18:08
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
18:00
OPINION
Арестович заколихує "ждунів"
17:56
Ґрета Тунберг
"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря
17:30
Огляд
дрон "Багнет"
Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км
17:27
Російська дезінформація
"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
Більше новин
