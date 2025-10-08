Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію

Про це пише Reuters.

Золото продовжує історичне зростання. Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до $4002,53 за унцію до 02:13 за Гринвічем. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,5% до $4025 за унцію.

Традиційно золото розглядається як засіб збереження вартості в часи нестабільності. Спотова ціна на золото зросла на 52% з початку року після зростання на 27% у 2024 році.

"Зараз у цю угоду стільки довіри, що ринок буде шукати наступне велике кругле число, яке дорівнює 5000, і ФРС, ймовірно, продовжить знижувати ставки. На шляху будуть деякі труднощі, такі як тривале перемир'я на Близькому Сході або в Україні, але фундаментальні фактори торгівлі — величезний борг, диверсифікація резервів і послаблення долара — навряд чи зміняться в середньостроковій перспективі", - зазначив Тай Вонг, незалежний трейдер металами.

Зростання ціни на метал було зумовлене низкою факторів, включно з очікуваннями зниження процентних ставок, постійною політичною та економічною невизначеністю, активними покупками центральними банками, припливом коштів у біржові фонди золота та слабким доларом.

У вівторок розпочався сьомий день припинення роботи уряду США. Через припинення роботи уряду США публікація ключових економічних показників відклалася, що змусило інвесторів покладатися на вторинні, неурядові дані для оцінки термінів та масштабів зниження ставки ФРС.

Крім того, політичні потрясіння у Франції та Японії також підвищили попит на золото. Аналітики кажуть, що "страх втратити шанс" також стимулює зростання.

"Зараз ми бачимо, що інвестори купують золото, попри високу ціну, і це ще більше посилює цей рух", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Спотове срібло зросло на 0,5% до $48,03 за унцію, платина — на 2,2% до $1653,21, а паладій — на 1,3% до $1355,32.