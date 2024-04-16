Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль, - Bloomberg

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль, - Bloomberg

16 квітня, 2024 вiвторок
13:30
Економіка

Ціни на природний газ у Європі продовжили зростати після заяви ізраїльських військових чиновників про відповідну реакцію на ракетну та дронову атаку Ірану

Про це свідчать дані агенції Bloomberg.

Зазначається, що ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули €32 за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів).

Контракти зросли приблизно на 18% з минулого четверга, коли ринки почали оцінювати більші геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Як пише видання, європейські та американські офіційні особи посилили свої заклики до Ізраїлю уникати загострення конфлікту, яке може спровокувати ширшу війну. За їхніми словами, масштабніший конфлікт у регіоні ризикує підштовхнути світові ціни на енергоносії, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.

У той час, як Європа завершила виключно м'яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. Наразі регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків з РФ.

Тим часом обсяги постачання газу від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні.

  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
Теги:
Світ
ЄС
газ
Європа
Ізраїль
Іран
ціни на газ
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Кислиця
16 квітня, 2024 вiвторок
"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС
Морські дрони SeaBaby
14 квітня, 2024 неділя
Відтепер українські дрони Sea Baby можуть дістатися будь-куди у Чорному морі
Дональд Трамп
15 квітня, 2024 понедiлок
Вперше в історії США експрезидент став фігурантом кримінальної справи: Трампа судитимуть за звинуваченнями у приховуванні виплат порнозірці
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 квітня
14:31
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у Москві: Патрушев заявив про "зв'язок" терористів із українськими націоналістами та його "процесуальне закріплення"
14:31
Дмитро Капранов
Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов
14:23
Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав
Росіяни атакували Херсонщину КАБами: 15 людей отримали контузії
14:21
Історичний фільм Олеся Саніна "Довбуш" покажуть у Польщі
14:21
фейкові новини, fake news
"Україна напала б на РФ за допомогою НАТО, якби не "СВО": добірка фейків у світі за 16 квітня
14:12
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор - 2024, які відбудуться у Франції
14:07
OPINION
Віталій Бесараб
Україна стає епіцентром формування нового світового порядку
13:56
Греція
Грецькі журналісти оголосили 24-годинний страйк через низькі зарплати
13:53
Володимир Зеленський
Закон про мобілізацію відправили на підпис Зеленському
13:45
Петр Фіала
Байден зустрівся з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Білому домі: говорили про Україну
13:38
Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм “Град”
Партизани зафіксували у Криму перекидання батареї "Градів"
13:29
На фото: Артем Чех
Письменник та військовий Артем Чех випустить новий історично-пригодницький роман
13:00
Астрономи знайшли найбільшу зоряну чорну діру у Чумацькому Шляху, яка у 33 рази більша за Сонце
12:59
Оновлено
Шольц з Сі Цзіньпіном
Війна РФ проти України: Сі заявив Шольцу про підтримку міжнародної мирної конференції "за участі всіх сторін"
12:48
У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру
12:44
Вигляд «скручених драконів на шпилі» Старої фондової біржі під час пожежі в Берсені, Копенгаген, Данія, 16 квітня 2024 р.
У Копенгагені сталась пожежа на найстарішій біржі у світі
12:43
Фільм "20 днів у Маріуполі" з'явиться на Netflix
12:35
ППО війна з Росією СБУ
Контролювала небо України на 700 км: СБУ вразила російську РЛС в Брянській області, - ЗМІ
12:32
фейк
Росія проводить у соцмережах інформаційну операцію з "героїзації" українських ухилянтів, - ГУР
12:10
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна зібрав у прокаті 53,9 млн грн
12:06
Через негоду є знеструмлення у 4 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 16 квітня
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Про дипломатичні методи
11:56
СБУ Москва ФСБ
У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова
11:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США, а Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами. Акценти світових ЗМІ 16 квітня
11:54
Ексклюзив
Енергетика
Після війни Україна має будувати децентралізовану розосереджену енергетичну систему, - експерт Рябцев
11:47
Бразілія, кримінал
Біля узбережжя Бразилії поліція знайшла човен з 20 розкладеними тілами
11:46
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту
11:41
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне приєднання Косова до Ради Європи
11:28
Ліз Трас
Експрем'єрка Британії Ліз Трас висловила підтримку Трампу на майбутніх виборах у США
10:55
Оновлено
Протест в Тбілісі
У Тбілісі пройшла акція протесту проти закону про "іноагентів": 14 людей затримали
10:51
Замах на голову Херсонської ОВА Прокудіна: затримано ймовірного навідника
10:32
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про збиття повітряної кулі над Курською областю і трьох БПЛА над Білгородщиною
10:24
кораловий риф
Науковці фіксують одне з наймасштабніших знебарвлень коралів у світі. Причина
10:18
Міністерство оборони України
У 2024 році внутрішні аудити виявили в Міноборони втрат ресурсів на 1 млрд 812 млн грн
10:10
Колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
На фронті загинув колишній мер Лебедина Олександр Бакликов
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Голокост навчив, Голодомор і розстріляне Відродження не навчили
10:00
Дональд Туск
Данія та Польща виключають будь-який сценарій, окрім збереження цілісності й незалежності України, - Туск
09:52
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перекидали до Часового Яру резерви з Лиманського напрямку, щоб посилити наступальні дії, - речник Нацгвардії Музичук
09:40
Андрій Ніколаєнко суд
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною на Житомирщині: нардепа Ніколаєнка судитимуть
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV