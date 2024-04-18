Цьогоріч Україні потрібно $42 млрд для бюджетної підтримки, - очільниця МВФ Георгієва

Про це заявила на пресконференції у Вашингтоні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Суспільне.

"Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України, – ред.) в розмірі 42 мільярди доларів на цей рік", — зазначила директорка-розпорядниця МВФ.

Водночас Георгієва впевнена, що Україна отримає кошти, оскільки міжнародна підтримка залишається "твердою". Також вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем України та регіону насамперед потрібно припинити війну в державі.

"Війна - це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця вона закінчилася заради них", - додала очільниця МВФ.

Георгієва також високо оцінила зусилля влади України щодо стабілізації економіки.