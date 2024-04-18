Цьогоріч Україні потрібно $42 млрд для бюджетної підтримки, - очільниця МВФ Георгієва
У цьому році Україні знадобиться щонайменше $42 млрд міжнародної допомоги для підтримки бюджету під час продовження війни, яку розв’язала Росія
Про це заявила на пресконференції у Вашингтоні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Суспільне.
"Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України, – ред.) в розмірі 42 мільярди доларів на цей рік", — зазначила директорка-розпорядниця МВФ.
Водночас Георгієва впевнена, що Україна отримає кошти, оскільки міжнародна підтримка залишається "твердою". Також вона наголосила, що для розв’язання економічних проблем України та регіону насамперед потрібно припинити війну в державі.
"Війна - це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця вона закінчилася заради них", - додала очільниця МВФ.
Георгієва також високо оцінила зусилля влади України щодо стабілізації економіки.
- 18 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів.
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