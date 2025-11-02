Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у нафтовій галузі.

Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є одним із найбільших покупців російської нафти. Нині турецькі нафтопереробні заводи впроваджують заходи, подібні до тих, що застосовують в Індії. Як зауважують автори, це свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Зміна ринків постачання

За даними джерел Reuters, один із найбільших нафтопереробних заводів країни – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. Поставки очікуються у грудні.

За розрахунками Reuters, обсяг цих поставок становить від 77 до 129 тисяч барелів на добу, залежно від розміру партій. Це свідчить, що SOCAR планує зменшити використання російської нафти.

У вересні та жовтні майже вся сировина, яку переробляв завод STAR, надходила з Росії – приблизно 210 тисяч барелів на добу, зазначає аналітична компанія Kpler.

Інший великий турецький нафтопереробник – Tupras – збільшує закупівлі неросійської нафти, подібної за якістю до російської Urals, зокрема іракських сортів. Про це Reuters повідомили два джерела.

За їхньою інформацією, компанія, що володіє двома великими НПЗ у Туреччині, найближчим часом може повністю припинити імпорт російської нафти на одному з них, щоб зберегти можливість експорту пального до Європи й не порушити нові санкції ЄС. Водночас Tupras продовжить переробку російської нафти на іншому підприємстві.

Як змінюються цифри?

За даними Kpler, у період із січня по жовтень цього року Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на добу, з яких 317 тисяч барелів припадало на російську нафту.

Для порівняння, за той самий період минулого року імпорт становив 580 тисяч барелів на добу, із яких 333 тисячі барелів були російськими.