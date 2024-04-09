У березні попит на електромобілі в Україні зріс у понад два рази
У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV становила 20%.
При цьому основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4337 шт. (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.).
Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 – 207 од.
- BYD Song Plus – 112 од.
- Honda eNS1 – 79 од.
- Honda M-NV – 70 од.
- Nissan Ariya – 68 од.
Серед вперше зареєстрованих в Україні в березні вживаних електромобілів лідирували:
- Nissan Leaf – 546 од.
- Tesla Model 3 – 456 од.
- Tesla Model Y – 349 од.
- Volkswagen e-Golf – 246 од.
- Tesla Model S – 192 од.
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