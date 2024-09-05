У липні ВВП України зріс на 2,7%

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережі Х.

"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Міністерства економіки України, у липні ВВП зріс на 2,7%", - написала Свириденко.

За її словами, зростанню ВВП сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.

Свириденко також зазначила, що за січень-липень 2024 року зростання ВВП Міністерство оцінює на рівні 4%.