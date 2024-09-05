У липні ВВП України зріс на 2,7%
За даними Міністерства економіки, у липні цього року валовий внутрішній продукт України (ВВП) зріс на 2,7%
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережі Х.
"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Міністерства економіки України, у липні ВВП зріс на 2,7%", - написала Свириденко.
За її словами, зростанню ВВП сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.
Свириденко також зазначила, що за січень-липень 2024 року зростання ВВП Міністерство оцінює на рівні 4%.
- За оцінками Міністерства економіки, за перше півріччя 2024 року ВВП України зріс близько на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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