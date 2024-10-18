У Мінекономіки повідомили, коли українці отримають перші виплати за програмою "Національний кешбек"

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Витратити кешбек можна на комунальні та медичні послуги, транспорт тощо. Також кошти можна задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна, зокрема, на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання в період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації чи витратити на послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське", — зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували у вересні товари вітчизняного виробництва, і в яких сума нарахованого кешбеку становить більш ніж 2 грн. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. В інших або не було нарахувань, або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат у Дії. Ті, хто це зробив, отримають накопичений за вересень кешбек у жовтні.

"Хто не активував у Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді", - зазначили в Мінекономіки.

Отриманий кешбек не підлягає оподаткуванню.

У відомстві нагадали, що це потрібно для того, аби щомісяця отримувати кешбек від держави.

Передусім потрібно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Учасниками програми наразі є ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк і Банк Кредит Дніпро.

Далі треба визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

Наступний крок – відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватимуть кешбек. Потім у Дії в розділі "Сервіси" необхідно обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховують за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.