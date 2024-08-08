"У Москві поки беруть гору комерційні резони": експерт Михайло Гончар про загрози для транзиту газу з РФ через події на Курщині

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Не думаю, що є підстави для панічних настроїв. Якщо і може бути зруйнована ця газова чи компресорна станція, то це може статися тільки внаслідок російських ударів, і якщо буде прийнято відповідне рішення в Кремлі, коли переважатиме мілітаристський підхід, а не комерційний. Проте події останніх днів, зокрема те, що транзит продовжується, нехай і знизився на 12%, говорять про те, що комерційні резони поки що беруть гору в Москві", - зазначив він.



"Газпром" знаходиться у скрутному фінансовому становищі, проте бачимо його терплячу позицію, зауважив Гончар.



"Його збитки зростають, європейський ринок практично втрачений, але можливості на нього повернутися вимальовуються. Я маю на увазі інформацію, яка з’явилася ще у червні, про можливість постачання так званого азербайджанського газу, який по суті є російським газом, але в азербайджанській обгортці. "Газпром" заявив, що транзит продовжується, і немає інших заяв, наприклад, з боку словацького оператора про перебої з постачанням газу через територію України. Я думаю, що становище ще значною мірою підігрівається, але апокаліпсису не буде", - резюмував він.