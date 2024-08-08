Експерт розповів, скільки втратить Росія у разі припинення транзиту газу Україною

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"У разі нульового транзиту Україна втрачає 800 млн доларів, а Росія втрачає 5 млрд доларів. Якщо знизимо тиск у нашій системі, то, згідно з планом Романа Малютіна, який нещодавно був призначений керівником Укртрансгазу на три роки, ми можемо уникнути підвищення цін на внутрішній перетік газу. Європейці замість росіян будуть користуватися нашими підземними сховищами та газотранспортною системою, що може запобігти подорожчанню", - сказав Закревський.

У такому випадку Росія втратить 5 млрд доларів, які підтримували весь цей "Уренгой - Помари - Ужгород", зазначив голова правління Асоціації "Нафта і Газ України".

"Що ж станеться з Росією? Тепер росіяни повинні будуть самі платити за експлуатацію цієї тисячокілометрової системи. На відміну від нас, які мають підземні сховища газу і можуть заробляти на цьому, їм заробляти ні на чому, хіба що на власних людях. Але для цього потрібні гроші. Україна знає що робити у разі нульового транзиту, але росіяни на це не розраховували. Я, наприклад, не дуже розумію, як вони будуть підтримувати тиск у системі. Якщо не підтримувати тиск, то не будуть опалюватися будинки", - додав він.

Цей сценарій передбачає деградацію нашої газотранспортної системи. З 80 газотранспортних станцій залишиться близько 20, сказав експерт.

"Це свідчить про те, що удари, які Росія може наносити по нашій газотранспортній системі, можуть продовжуватися дуже довго, доки вони не знищать всі 60 станцій. Нам це не потрібно", - резюмував він.