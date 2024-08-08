У ЄС зросла ціна на газ на тлі подій у Курській області, - Bloomberg
У Європі зросла ціна на природній газ із грудня минулого року через бої у Курській області РФ, де розташована ключова точка входу російського газу на територію України
Про це пише Bloomberg.
За словами інформаційного агентства, фʼючерси відреагували на бої у Курській області зростанням газу до 39 євро за МВт/год - це найвищий показник із грудня минулого року.
Російська станція "Суджа", розташована неподалік кордону з Україною, - останній пункт перевалки природного газу РФ через Україну в Європу, що працює.
Bloomberg підкреслює, у 2022 році ЄС зменшив залежність від російського газу, проте деякі країни ще залежать від нього, "залишаючи свої економіки вразливими до будь-яких раптових збоїв".
У матеріалі зазначено, Газпром у четвер 8 серпня повідомив про транзит газу через станцію "Суджа" обсягом 37,3 млн кубометрів. Така заявка є меншою, ніж попередня статистика - 42 млн кубометрів.
Однак інформаційне агентство підкреслює, що таке зменшення транзиту повʼязане не з бойовими діями у Курській області, а зі зменшенням запитів клієнтів.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.78 Купівля 40.78Продаж 41.27
- EUR Купівля 44.5Продаж 45.2
- Актуальне
- Важливе