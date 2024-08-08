У ЄС зросла ціна на газ на тлі подій у Курській області, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За словами інформаційного агентства, фʼючерси відреагували на бої у Курській області зростанням газу до 39 євро за МВт/год - це найвищий показник із грудня минулого року.

Російська станція "Суджа", розташована неподалік кордону з Україною, - останній пункт перевалки природного газу РФ через Україну в Європу, що працює.

Bloomberg підкреслює, у 2022 році ЄС зменшив залежність від російського газу, проте деякі країни ще залежать від нього, "залишаючи свої економіки вразливими до будь-яких раптових збоїв".

У матеріалі зазначено, Газпром у четвер 8 серпня повідомив про транзит газу через станцію "Суджа" обсягом 37,3 млн кубометрів. Така заявка є меншою, ніж попередня статистика - 42 млн кубометрів.

Однак інформаційне агентство підкреслює, що таке зменшення транзиту повʼязане не з бойовими діями у Курській області, а зі зменшенням запитів клієнтів.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".