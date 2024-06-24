У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складна, - очільник YASNO Коваленко

Про це він написав у facebook.

"У нас критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через росіянців. Настільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему", - зазначив Коваленко.

За його словами, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня.

Коваленко розповів, що зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Гендиректор Yasno поінформував, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання.

Вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури і інші.

"Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює", - додав очільник Yasno.

За його словами, графіки у Києві залишились 6 груп та біла, сіра та чорні зони.

"Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не розраховувати. У білій зоні світло повинно бути. Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують", - розповів Коваленко.