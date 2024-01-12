У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування. По-друге, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил", - заявив він.

Ніколайчук наголосив, що нині цей фактор "не є якимось визначальним і важливим".