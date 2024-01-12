У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки
Скасування святкових днів на початку повномасштабного вторгнення РФ трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але нині це вже не актуально
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування. По-друге, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил", - заявив він.
Ніколайчук наголосив, що нині цей фактор "не є якимось визначальним і важливим".
- Світовий банк спрогнозував зростання ВВП України на 3,2% у 2024 році. Водночас Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4,6%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.84
- EUR Купівля 41.8Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе