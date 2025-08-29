У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Причиною скорочення роботи стала пошкоджена трубопровідна інфраструктура внаслідок ударів українських дронів. Це створює значні труднощі для експорту російської нафти і може призвести до перебоїв у поставках.

Проблеми на Усть-Лузькому напрямку розпочалися після атак на нафтоперекачувальну станцію в Унечі Брянської області на початку серпня. Унеча є одним із ключових транзитних вузлів на шляху нафти, що транспортується до Усть-Луги.

Дронові атаки також вплинули на прокачування нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині підтвердили, що цього тижня транспортування поновили в тестовому режимі.

Джерела Reuters не уточнюють, яка саме ділянка трубопроводу зазнала пошкоджень, але підтверджують, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому строки повного відновлення досі не визначені.

Зниження потужності в Усть-Лузі змусить Росію перенаправляти частину експортних обсягів у порти Приморськ і Новоросійськ, що може допомогти зменшити втрати для російського нафтового експорту.

Офіційна влада РФ поки не коментує масштаби пошкоджень і наслідки для графіка відвантажень. Оператор трубопроводів і терміналу, компанія "Транснефть", відмовився від будь-яких заяв.