У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
Експортний термінал Усть-Луга у вересні працюватиме лише на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної пропускної здатності
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Причиною скорочення роботи стала пошкоджена трубопровідна інфраструктура внаслідок ударів українських дронів. Це створює значні труднощі для експорту російської нафти і може призвести до перебоїв у поставках.
Проблеми на Усть-Лузькому напрямку розпочалися після атак на нафтоперекачувальну станцію в Унечі Брянської області на початку серпня. Унеча є одним із ключових транзитних вузлів на шляху нафти, що транспортується до Усть-Луги.
Дронові атаки також вплинули на прокачування нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині підтвердили, що цього тижня транспортування поновили в тестовому режимі.
Джерела Reuters не уточнюють, яка саме ділянка трубопроводу зазнала пошкоджень, але підтверджують, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому строки повного відновлення досі не визначені.
Зниження потужності в Усть-Лузі змусить Росію перенаправляти частину експортних обсягів у порти Приморськ і Новоросійськ, що може допомогти зменшити втрати для російського нафтового експорту.
Офіційна влада РФ поки не коментує масштаби пошкоджень і наслідки для графіка відвантажень. Оператор трубопроводів і терміналу, компанія "Транснефть", відмовився від будь-яких заяв.
- У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. В Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що 19 серпня нафтопровід "Дружба", який повністю зупинив роботу через удари українських дронів, запрацював знову.
- 22 серпня підрозділ "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем утретє атакував дронами ключові об'єкти російського нафтопроводу "Дружба", через що постачання нафти до Угорщини припинилося.
