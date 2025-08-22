Українські безпілотники вночі знову атакували нафтопровід "Дружба", Угорщина каже про припинення постачання нафти
Підрозділ "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем утретє атакував дронами ключові об'єкти російського нафтопроводу "Дружба", через що постачання нафти до Угорщини припинилося
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у facebook.
"Вночі ми отримали звістку про те, що на нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову було здійснено напад – вже втретє за короткий проміжок часу. Постачання нафти до Угорщини знову припинилося. Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює. Ми й надалі всіма силами підтримуватимемо мирні зусилля та захищатимемо наші національні інтереси", - написав Сіярто.
Читайте також: Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну
Інформацію про причетність підрозділу "Птахи Мадяра" до атаки 21 серпня підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.
Читайте також: "Мадяр" і його "птахи": хто такий Роберт Бровді, який став командувачем Сил безпілотних систем
"Жало хробакам доправили "Птахи" СБС 14-го полку Сил безпілотних систем", - написав Мадяр.
"Дружба" продовжує бути символом залежності деяких європейських країн від російських енергоносіїв, навіть попри санкції ЄС.
