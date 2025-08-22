Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у facebook.

"Вночі ми отримали звістку про те, що на нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову було здійснено напад – вже втретє за короткий проміжок часу. Постачання нафти до Угорщини знову припинилося. Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює. Ми й надалі всіма силами підтримуватимемо мирні зусилля та захищатимемо наші національні інтереси", - написав Сіярто.

Інформацію про причетність підрозділу "Птахи Мадяра" до атаки 21 серпня підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

"Жало хробакам доправили "Птахи" СБС 14-го полку Сил безпілотних систем", - написав Мадяр.

"Дружба" продовжує бути символом залежності деяких європейських країн від російських енергоносіїв, навіть попри санкції ЄС.