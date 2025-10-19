Удари БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі та НПЗ у Новокуйбишевську, удар по якому підтвердили СБС ЗСУ

Інформацію про це поширили губернатори Євген Солнцев та В'ячеслав Федорищев.

Оренбург

"Частково постраждала інфраструктура газзаводу. Внаслідок удару БПЛА почалося займання одного з цехів", - описав у себе в ТГ-каналі Солнцев пошкодження Оренбурзького ГПЗ.

За його словами, атаку здійснили "безпілотники ЗСУ". Солнцев стверджує, що постраждалих немає.

Після нічної ататки Оренбурзький ГПЗ завод "тимчасово припинив прийом сирого газу" з казахстанського родовища Карачаганак, передає пресслужба Міненерго Республіки Казахстан.

Завод належить "Газпрому" і є найбільшим у світі газохімічним комплексом із потужністю переробки 37,5 млрд м³ газу на рік. Підприємство знаходиться за 1500 км від лінії фронту.

Новокуйбишевськ

Також дрони атакували Самарську область, повідомив у забороненій в Україні соцмережі VK губернатор В'ячеслав Федорищев. За даними очевидців та моніторингових каналів, під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснєфті" потужністю 8,3 млн. тонн на рік, зазначає газета The Moscow Times.

Заява СБС

Відповідальність ща удар по Новокуйбишевському НПЗ узяла на себе узяли на себе українські Сили безпілотних систем. "У ніч на 19 жовтня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ, що має стратегічне значення для забезпечення армії рф пально-мастильними матеріалами", - зазначається на офіційній фейсбук-сторінці СБС ЗСУ.

Як наголошують захисники України, Новокуйбишевський НПЗ виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.