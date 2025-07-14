Угода зі США про копалини: уряд визначив перелік надр, які виставлять на аукціони

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Згідно з повідомленням це рішення спрямоване на залучення інвесторів до видобутку важливих ресурсів, таких як літій, титан, мідь, — задля посилення обороноздатності й розвитку економіки.

Ключові пункти:

Затверджено 11 стратегічних і 28 критичних корисних копалин, серед яких руди алюмінію, титану, урану, літію, флюориту та інші.

60 ділянок надр передадуть у користування через аукціони, а ще 26 — через конкурси УРП (угоди про розподіл продукції).

За задумом уряду це дасть змогу створити прозору систему доступу до надр, залучити інвестиції та розвивати видобувну промисловість.

У пресслужбі нагадали, що рішення підтримує реалізацію державної програми розвитку мінеральної сировинної бази до 2030 року та зобов’язання перед Ukraine Facility й Американсько-Українським інвестфондом відбудови.

"Схвалений урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно, і наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду. Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем і партнером на міжнародному ринку видобувної галузі, а також суттєво наблизить нас до успішного виконання вимог плану Ukraine Facility, та стандартів, задекларованих Європейським актом про критичну сировину, що є важливим в контексті євроінтеграції галузі", - прокоментувала очільниця відомства Світлана Гринчук.