Угода зі США про копалини: уряд визначив перелік надр, які виставлять на аукціони
Уряд України затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив ділянки надр, які передадуть у користування через аукціони та конкурси
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.
Згідно з повідомленням це рішення спрямоване на залучення інвесторів до видобутку важливих ресурсів, таких як літій, титан, мідь, — задля посилення обороноздатності й розвитку економіки.
Ключові пункти:
- Затверджено 11 стратегічних і 28 критичних корисних копалин, серед яких руди алюмінію, титану, урану, літію, флюориту та інші.
- 60 ділянок надр передадуть у користування через аукціони, а ще 26 — через конкурси УРП (угоди про розподіл продукції).
За задумом уряду це дасть змогу створити прозору систему доступу до надр, залучити інвестиції та розвивати видобувну промисловість.
У пресслужбі нагадали, що рішення підтримує реалізацію державної програми розвитку мінеральної сировинної бази до 2030 року та зобов’язання перед Ukraine Facility й Американсько-Українським інвестфондом відбудови.
"Схвалений урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно, і наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду. Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем і партнером на міжнародному ринку видобувної галузі, а також суттєво наблизить нас до успішного виконання вимог плану Ukraine Facility, та стандартів, задекларованих Європейським актом про критичну сировину, що є важливим в контексті євроінтеграції галузі", - прокоментувала очільниця відомства Світлана Гринчук.
- Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.
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