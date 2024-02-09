Угорські фермери протестують на кордоні з Україною. Подробиці

Про це пише угорське видання Világgazdaság.

Організаторами демонстрації виступили Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата. Вони вважають рішення Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції неприйнятним.



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"Ми просимо, щоб усі інші продукти, що надходять з-за меж ЄС, підпорядковувалися тим самим правилам, яких повинні дотримуватися фермери ЄС", - наголошують аграрії.

Вони вважають, що "Україна може зруйнувати європейське сільське господарство", а багато виробників і переробників їжі в ЄС можуть збанкрутувати.

Фото: gettyimages