Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині-Медика"
Журналістка Еспресо Катерина Олійник зазначила, що під час анонсованого страйку польські протестувальники обіцяли пропускати цистерни з паливом
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Перебуваю на пункті пропуску "Шегині - Медика". Ще не почалася загальнонаціональна акція протесту польських фермерів. Як повідомили прикордонники, наразі ПП "Шегині - Медика" працює в штатному режимі. В обидві сторони пропускаються і вантажівки, і автомобілі, і автобуси. Нагадаю, що загальнонаціональний страйк поляки анонсували на сьогодні о 10-й ранку", - зауважила Олійник.
За її словами, також польські фермери наголошували на тому, що об 11-й ранку почнеться страйк на ПП "Рава-Руська - Гребенне" і на ПП "Ягодин-Дорогуськ".
"Протестувальники були налаштовані на те, щоб пропускати на ПП "Шегині - Медика" і на ПП "Ягодин-Дорогуськ" по одній вантажівці на годину, і по дві на "Раві-Руській". Також обіцяли, що цистерни з паливом пропускати будуть. Наразі ситуація є вільною", - додала Олійник.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Еспресо, що дії польських фермерів щодо блокування руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика". Близько о 10.10 про це українським прикордонникам повідомили польські колеги. Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 т/з. Через ці дії рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в'їзд певний час не здійснювався. Надалі польська сторона повідомила про відновлення пропуску легкових автомобілів та автобусів. Однак рух для них також може бути ускладненим.
Речник Державної прикордонної служби України також додав, що на інших напрямках, де сьогодні також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", рух транспортних засобів на даний час відбувається. Про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило. Про це він повідомив об 11:20.
Об 11:30 польські фермери заблокували пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Блокують лише рух вантажівок, обіцяють пропускати по одній на годину.
Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська також додала, що на пункті пропуску "Шегині - Медика" на в'їзд в Україну сформувалася черга з 250 вантажівок. Водночас черги з автобусів і легкових автомобілів не спостерігається.
- 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
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