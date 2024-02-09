Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині-Медика"
Ексклюзив

Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині-Медика"

9 лютого, 2024 п'ятниця
11:38
Суспільство блокування кордону

Журналістка Еспресо Катерина Олійник зазначила, що під час анонсованого страйку польські протестувальники обіцяли пропускати цистерни з паливом

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на пункті пропуску "Шегині - Медика". Ще не почалася загальнонаціональна акція протесту польських фермерів. Як повідомили прикордонники, наразі ПП "Шегині - Медика" працює в штатному режимі. В обидві сторони пропускаються і вантажівки, і автомобілі, і автобуси. Нагадаю, що загальнонаціональний страйк поляки анонсували на сьогодні о 10-й ранку", - зауважила Олійник. 

За її словами, також польські фермери наголошували на тому, що об 11-й ранку почнеться страйк на ПП "Рава-Руська - Гребенне" і на ПП "Ягодин-Дорогуськ".

"Протестувальники були налаштовані на те, щоб пропускати на ПП "Шегині - Медика" і на ПП "Ягодин-Дорогуськ" по одній вантажівці на годину, і по дві на "Раві-Руській". Також обіцяли, що цистерни з паливом пропускати будуть. Наразі ситуація є вільною", - додала Олійник.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Еспресо, що дії польських фермерів щодо блокування руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика". Близько о 10.10 про це українським прикордонникам повідомили польські колеги. Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 т/з. Через ці дії рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в'їзд певний час не здійснювався. Надалі польська сторона повідомила про відновлення пропуску легкових автомобілів та автобусів. Однак рух для них також може бути ускладненим.

Речник Державної прикордонної служби України також додав, що на інших напрямках, де сьогодні також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", рух транспортних засобів на даний час відбувається. Про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило. Про це він повідомив об 11:20.

Об 11:30 польські фермери заблокували пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Блокують лише рух вантажівок, обіцяють пропускати по одній на годину.

Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська також додала, що на пункті пропуску "Шегині - Медика" на в'їзд в Україну сформувалася черга з 250 вантажівок. Водночас черги з автобусів і легкових автомобілів не спостерігається.

  • 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
  • Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
ЄС
транспорт
акції протестів
Читайте також:
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
12:40
Олександр Сирський
Сирський розповів про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ
12:35
Мая Санду
Санду заявила про ймовірність втручання РФ в осінні вибори у Молдові
12:34
премія "Оскар"
Американська кіноакадемія запровадила нову номінацію на "Оскар"
12:27
Кирило Буданов
Главі ГУР Буданову присвоїли звання Герой України
12:20
Центр національного спротиву
Партизани в окупованому Криму розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як у світі реагували на звільнення Залужного, що кажуть про Сирського та проблеми безпеки в Центральній та Східній Європі. Акценти світових ЗМІ 9 лютого
12:10
Валерій Залужний
Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
12:03
Оновлено
Росія Краснодарськ пожежа
Безпілотники СБУ вночі атакували два нафтопереробні заводи в РФ
12:01
OPINION
Юрій Богданов
Рішення звільнити Залужного — політична помилка Зеленського
11:57
На фото: Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
Галк із фільмів Marvel Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
11:29
діти, коронавірус, лікарня
ГРВІ, грип і COVID-19: захворюваність серед дітей зросла на 31%, епідпоріг перевищено у чотирьох областях
11:28
Оновлено
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Повітряні сили заявили про ймовірні запуски Росією крилатих ракет по Україні
11:26
Євроcoюз ЄС
Допомога ЄС Україні на 50 млрд євро: перший транш очікується в березні
11:09
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 9 лютого
10:56
На фото: Крістофер Нолан з дружиною Еммою Томас
Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан зізнався, фанатом яких фільмів він є
10:52
Новини компаній
Фонд Food for Ukraine надав майже 2 млн кг їжі українцям, які постраждали від війни
10:50
На Дніпропетровщині поліція знайшла майже цілий "шахед", який приземлила ППО
10:46
Діти, евакуація
Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло щонайменше 523 дитини, це понад 1218 постраждали
10:38
порт
Шпигував за кораблями ЗСУ: в Миколаєві затримали агента РФ
10:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сирський не матиме такого рівня довіри, який є в Залужного, - Згурець
10:17
Оксана Маркарова
Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, - посол України в США Маркарова
10:03
На фото: Karol G
"Жінкою року 2024" за версією Billboard стала колумбійська співачка Karol G
10:01
OPINION
Михайло Косів
Що робити після закінчення повноважень президента Зеленського
10:00
Києво-Печерська Лавра
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
10:00
На фото: Klavdia Petrivna - це Маша Кондратенко?
Байрактарщина vs інтелектуальна естетика: чому Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко - (не) одна і та сама людина
09:43
прапори України та США
"Хлопці, прокидайтеся": євродепутати звернулися до законодавців США щодо підтримки України у війні проти РФ
09:39
На фото: Емі Вадж
Авторка хітів Pink і Кайлі Міноуг написала пісню для Тараса і Олени Тополі
09:39
Огляд
"Інший Франко"
"Інший Франко", що зруйнував міф
09:37
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний втримав ситуацію й урятував українську націю від поразки, - офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж"
09:36
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: українських полонених не було в Іл-76, що розбився в РФ, але невідомо, чи живі вони зараз
09:35
Новини компаній
Гірничо-збагачувальний комбінат
Компанія Ferrexpo запустила склад концентрату на Полтавському ГЗК
09:20
Жозеп Боррель
Ми повинні пояснити європейцям, що означає мати Росію за сусіда, - Боррель
09:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і заявив, що "має законне право" знищити її
08:59
Ексклюзив
Куп'янськ
Начальник Куп'янської МВА Беседін закликав місцевих жителів виїжджати в безпечні міста
08:44
Наталія Гуменюк
Інтенсивність російських атак на лівому березі Дніпра суттєво знизилася, - Гуменюк
08:30
OPINION
Микола Княжицький
Зеленський не пояснив причин звільнення Залужного
08:26
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела у Чорне море 4 кораблі, ракетоносії в пунктах базування
08:18
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на 4 регіони
08:08
OPINION
Сергій Фурса
Усунення Залужного: виграв тільки Путін
07:59
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 910 окупантів, 22 бронемашини та 24 артсистеми, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV