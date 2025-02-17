У Верховній Раді відбулася зустріч з двопартійною делегацією сенату США

Про це Стефанчук написав у Facebook.

"Це справжні друзі України, які разом із багатьма американськими законодавцями з обох партій докладають усіх зусиль для підтримки нашої країни в боротьбі за свободу", - написав голова ВР.

За його словами, серед основних тем - мир через силу, співпраця з Конгресом США, використання заморожених активів РФ, посилення санкцій проти РФ, гарантії безпеки та НАТО, економічна співпраця та відновлення України.

"Ми готові до переговорів, але тільки на умовах справедливого миру. Україна бореться за перемогу, і наші союзники знають: без України миру в Європі не буде", - наголосив Стефанчук.