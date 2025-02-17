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ЗРК Gepard, боєприпаси для танків Leopard, артилерія і БПЛА: Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги

Ксенія Золотова
17 лютого, 2025 понедiлок
18:57
Війна з Росією україна німеччина

Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, ЗРК Gepard і боєприпаси для танків Leopard, снаряди та інше обладнання й спецзасоби

Зміст

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

До нового пакета військової допомоги Німеччини Україні увійшли: 

  • 179 Мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP)
  • боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1
  • боєприпаси для БМП MARDER
  • 282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок 
  • ЗРК GEPARD
  • Ракети IRIS-T SLM
  • Ракети IRIS-T SLS
  • 6 колісних самохідних гаубиць Zuzana 2
  • 422 000 снарядів калібру 155 мм 
  • 21 000 снарядів калібру 122 мм
  • 900 ударних БПЛА HF-1
  • 499 БПЛА VECTOR із запчастинами
  • 684 дрони-розвідники RQ-35 HEIDRUN
  • 211 безпілотників-розвідників SONGBIRD
  • 46 безпілотників-розвідників HORNET XR
  • 59 танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами
  • 77 шахтних плугів
  • 467 тис. патронів калібру 40 мм
  • 450 кулеметів MG5
  • 3410 штурмових гвинтівок HK 416
  • 4905 штурмових гвинтівок MK 556
  • 484 високоточних гвинтівки HLR 338 з боєзапасом 314 000 патронів
  • 881 гвинтівка CR 308
  • 73 штурмові гвинтівки АК-47

Серед інших спецзасобів Німеччина передала Україні 765 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї, 88 400 вовняних ковдр, 14 766 спальних мішків, 343 400 джгутів.

  • У німецькому міноборони запевнили, що Берлін "не ухилятиметься" від відправки своїх військ в Україну після закінчення війни, якщо таке рішення буде узгоджене.
Теги:
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Україна
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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