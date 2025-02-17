ЗРК Gepard, боєприпаси для танків Leopard, артилерія і БПЛА: Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги
Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, ЗРК Gepard і боєприпаси для танків Leopard, снаряди та інше обладнання й спецзасоби
Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
До нового пакета військової допомоги Німеччини Україні увійшли:
- 179 Мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP)
- боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1
- боєприпаси для БМП MARDER
- 282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок
- ЗРК GEPARD
- Ракети IRIS-T SLM
- Ракети IRIS-T SLS
- 6 колісних самохідних гаубиць Zuzana 2
- 422 000 снарядів калібру 155 мм
- 21 000 снарядів калібру 122 мм
- 900 ударних БПЛА HF-1
- 499 БПЛА VECTOR із запчастинами
- 684 дрони-розвідники RQ-35 HEIDRUN
- 211 безпілотників-розвідників SONGBIRD
- 46 безпілотників-розвідників HORNET XR
- 59 танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами
- 77 шахтних плугів
- 467 тис. патронів калібру 40 мм
- 450 кулеметів MG5
- 3410 штурмових гвинтівок HK 416
- 4905 штурмових гвинтівок MK 556
- 484 високоточних гвинтівки HLR 338 з боєзапасом 314 000 патронів
- 881 гвинтівка CR 308
- 73 штурмові гвинтівки АК-47
Серед інших спецзасобів Німеччина передала Україні 765 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї, 88 400 вовняних ковдр, 14 766 спальних мішків, 343 400 джгутів.
- У німецькому міноборони запевнили, що Берлін "не ухилятиметься" від відправки своїх військ в Україну після закінчення війни, якщо таке рішення буде узгоджене.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.37 Купівля 41.37Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.3Продаж 43.98
- Актуальне
- Важливе