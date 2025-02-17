У Німеччині заявили, що "не ухилятимуться" від відправки своїх солдатів в Україну після війни

Про це повідомив речник оборонного відомства ФРН, передає Sky News.

Зокрема, уряд Німеччини висловив готовність відправити своїх солдатів для підтримки потенційної миротворчої місії. Речник міноборони підкреслив: країна "не буде ухилятися" від цього, якщо будуть узгоджені відповідні рамки.

Однак він наголосив, що нині зарано вдаватися до подробиць пропозицій.

Водночас раніше канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на тлі саміту європейських лідерів у Парижі: "Ми повинні переконатися, що Європа долає виклики майбутнього сильним і суверенним чином і з прямою спиною. Я впевнений, що ми зможемо виробити чітку позицію".

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Цього ж дня очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Натомість польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Варшава не планує відправляти в Україну своїх солдатів, проте підтримає інші держави, які виявлять таке бажання.