Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну, але підтримає інші держави, - Туск

Про це сказав премʼєр-міністр Дональд Туск перед вильотом на екстрений саміт європейських лідерів у Парижі, пише RMF24.

"Польща сповнена рішучості співпрацювати в питанні безпеки, в питанні України та російсько-української війни, з Європейським Союзом, європейськими союзниками, такими як Великобританія та Норвегія, і, звичайно, перш за все, зі Сполученими Штатами", - заявив він.

Водночас глава польського уряду підкреслив, що Варшава не передбачає відправки своїх солдатів на територію України.

"Але будемо підтримувати країни, які, можливо, захочуть надати такі гарантії", - додав Туск.

Премʼєр запевнив, що підтримка Польщі Києва продовжуватиметься "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно та щодо військової допомоги".

"Ми можемо і повинні зіграти позитивну роль. Під позитивною роллю я маю на увазі максимально тісну співпрацю між Польщею, Україною - з питань війни та миру, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами та європейськими країнами, такими як Велика Британія та Норвегія", - наголосив він.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Цього ж дня очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

