Щоб відновити роботу ЗАЕС після повернення під контроль України, знадобиться не менше ніж 2 роки, - депутат Запорізької міськради Кирильчук

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"За інформацією від фахівців, особливо колишніх співробітників станції, мова йде про те, що для такого критичного об'єкта є розуміння, що після таких знущань і того просто бездіяння цих ненормальних (росіян, - ред.), всіх їхніх дій, починаючи від провокації, від відвертого створення мілітаризованої зони на території самих енергоблоків в тому числі рашистами, то, за словами цих фахівців, навіть просто щоб привести її (Запорізьку АЕС, - ред.) до ладу, суто профілактичні заходи - це складний дуже механізм. Це надскладна система. Не менше двох років знадобиться в разі того, що ми повертаємо Запорізьку атомну електростанцію під контроль України, вона як мінімум ще два роки не запрацює. Це треба розуміти всім, чого варте оце саме знаходження оцих мавп з гранатами на території цього важливого критичного об'єкта", - сказав він.

Дмитро Кирильчук наголосив, що дії росіян на території об’єкта є неприпустимими. Та зауважив, що росіяни ще не раз зриватимуть ротацію представників МАГАТЕ, попри те, що спершу самі дають зелене світло.