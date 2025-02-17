Щоб відновити роботу ЗАЕС після повернення під контроль України, знадобиться не менше ніж 2 роки, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук вважає, що для відновлення роботи Запорізької атомної електростанції після перебування там росіян знадобиться не менше двох років
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
"За інформацією від фахівців, особливо колишніх співробітників станції, мова йде про те, що для такого критичного об'єкта є розуміння, що після таких знущань і того просто бездіяння цих ненормальних (росіян, - ред.), всіх їхніх дій, починаючи від провокації, від відвертого створення мілітаризованої зони на території самих енергоблоків в тому числі рашистами, то, за словами цих фахівців, навіть просто щоб привести її (Запорізьку АЕС, - ред.) до ладу, суто профілактичні заходи - це складний дуже механізм. Це надскладна система. Не менше двох років знадобиться в разі того, що ми повертаємо Запорізьку атомну електростанцію під контроль України, вона як мінімум ще два роки не запрацює. Це треба розуміти всім, чого варте оце саме знаходження оцих мавп з гранатами на території цього важливого критичного об'єкта", - сказав він.
Дмитро Кирильчук наголосив, що дії росіян на території об’єкта є неприпустимими. Та зауважив, що росіяни ще не раз зриватимуть ротацію представників МАГАТЕ, попри те, що спершу самі дають зелене світло.
- 5 лютого повідомлялось, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відклало ротацію місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.
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