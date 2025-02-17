Окупанти вивезли з ТОТ материкової частини України 4,8 тис. дітей у школи й дитсадки Криму

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Близько 4000 дітей з тимчасово окупованих українських територій вивезені на навчання у школи ТОТ Криму. Ще понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей зараховані там до дитячих садків", - написав він.

Омбудсмен пояснює, що таким чином ворог стирає ідентичність українських дітей. Водночас він додав, що росіяни часто залякуванням позбавляють батьківських прав батьків на ТОТ та вивозять дітей.

"Однак Росія, всупереч правилам ведення війни, діє за чітким механізмом, налагодженим ще з часів окупації Криму. Використовуючи вразливий стан батьків та інших законних представників дітей, окупанти часто обманом і залякуванням, позбавляють їх батьківських прав або ж вивозять українських дітей подалі від всього українського", - заявив Лубінець.