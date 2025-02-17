"Називаємо цей крок божевільним, щоб не назвати ворожим": група "Першого грудня" закликала Зеленського переглянути рішення про персональні санкції
Ініціативна група "Першого грудня" наголосила, що Україні сьогодні потрібна не внутрішня конфронтація, а національна єдність, і закликала президента Зеленського переглянути прийняті рішення щодо персональних санкцій
Про це йдеться у зверненні Ініціативної групи "Першого грудня".
Ініціатори заяви зауважують, що запізнілу реакцію на кризову ситуацію в Україні викликала не байдужість до неї.
"Навпаки, несподіваний афронт президента Володимира Зеленського та його команди супроти Петра Порошенка видався нам настільки бездумним, що мимоволі жевріла надія: хтось пояснить президентові всю загрозливість ситуації – і він скасує прийняті рішення. Сталося ж навпаки: президент пішов на ескалацію, яка схожа на політичне і фінансове знищення свого суперника. Схоже, що Володимир Зеленський знову повернувся на передвиборчий стадіон, на якому він вів дуель з тодішнім президентом Петром Порошенком. Тільки цього разу дуель уже не словесна…" – зазначено у зверненні.
У групі "Першого грудня" наголосили, що не мають електоральних преференцій, тож їхнє звернення спричинене не особистою прихильністю. Й додали, що так само критично відреагували б, якби ініціатива конфронтації виходила від Петра Порошенка.
"Нам нестерпно навіть думати, що вся ця внутрішньополітична криза в країні свідомо організована в час, коли Україна потребує максимальної суспільно-політичної консолідації. Замість того, щоб подбати про політичне порозуміння і сформувати міцну громадянську коаліцію національної єдності, президентська команда вирішила піти на нічим не спровоковане протистояння. Ми називаємо цей крок божевільним просто тому, щоб не назвати його ворожим", – наголошено у зверненні.
Ініціативна група "Першого грудня" зауважила, що президентові України та його команді найближчими днями доведеться приймати рішення, які потребуватимуть схвалення з боку всього українського суспільства. Натомість груба нейтралізація політичних суперників навряд чи гарантуватиме таке схвалення.
"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського поки не пізно переглянути прийняті рішення щодо персональних санкцій і спрямувати до суспільства виразні політичні й інформаційні сигнали, які вгамують збурені пристрасті й відновлять його готовність витримувати бурі геополітичні. Адже вони, схоже, будуть неминучими", – підсумували в Ініціативній групі "Першого грудня".
Звернення підписали члени Ініціативної Групи "Першого грудня" Ольга Айвазовська, Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Олександра Матвійчук, Ярослав Яцків.
- 13 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука
- Президент Європейської народної партії Манфред Вебер закликав українську владу припинити переслідування Петра Порошенка, проти якого запровадили санкції
- Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні зауважив: "Ці санкції є абсолютно незаконними та не мають жодної правової основи. Це ще один епізод політичного переслідування мене з боку президента Зеленського"
- Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
- 14 лютого Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО
- Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО про санкції проти Петра Порошенка нібито було сфальсифіковане
- В інтерв'ю "Українській правді" Порошенко заявив, що в Офісі президента йому пропонували умову, за якої проти нього не вводили б санкції
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.39 Купівля 41.39Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе