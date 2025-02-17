Ватажку "ДНР" Пушиліну заочно повідомили про підозру в держзраді

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, навесні 2014 року, відкрито демонструючи антиукраїнські погляди, чоловік став одним з організаторів кремлівських мітингів у Донецьку. Зібравши навколо себе проросійськи налаштованих мешканців регіону, він проголосив себе заступником так званого народного губернатора", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Пушилін провів псевдореферендум, ухвалив так звану конституцію новоствореної псевдореспубліки та сформував на окупованих територіях незаконні судові, правоохоронні так інші органи. Крім того, він сприяв примусовій паспортизації мешканців ТОТ.

21 лютого 2022 року Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ДНР", а потім підписав із РФ угоду, яку Кремль використав як формальний привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Після окупації Маріуполя він перевіряв готовність морського торгівельного порту до вивезення за кордон викраденої в українських виробників металопродукції та зернових культур", - зазначили в ОГП.

Пізніше Пушилін підписав із Путіним "угоду" про приєднання окупованого регіону до РФ.

"Крім того, у березні 2024 року організував проведення у захоплених громадах виборів президента держави-агресора, що проходили в присутності силовиків РФ", - розповіли в пресслужбі ОГП.

Наразі Пушилін перебуває у розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.