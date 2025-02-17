Очільник МЗС Нідерландів вважає, що в Україні мають бути "сили стримування", а не миротворча місія
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що в Україні мають з'явитися "сили стримування" і його країна готова до них долучитися
Про це він сказав у програмі Sven op 1.
За його словами, такі "сили стримування" повинні бути розроблені надійним чином.
"Інакше країни, включно з Нідерландами та Данією, не братимуть участі", - підкреслив дипломат.
За словами міністра, необхідною є також участь США.
"Можливо, не з солдатами на землі, але з усіма ресурсами, яких не вистачає самим європейським країнам, які роками витрачали надто мало на оборону. Подумайте про повітряний транспорт і збір розвідданих. Повинна бути американська підтримка", - пояснив Велдкамп.
Міністр зазначив, що Нідерланди можуть бути учасником сил, які мають забезпечити майбутній мир в Україні.
Миротворчі війська в Україні: що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну в складі післявоєнної миротворчої місії.
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