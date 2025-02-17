Очільник МЗС Нідерландів вважає, що в Україні мають бути "сили стримування", а не миротворча місія

Миротворчі війська в Україні: що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну в складі післявоєнної миротворчої місії.