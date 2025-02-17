Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 17 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 19:52 загроза російських дронів була оголошена для Сумської області. Пізніше вона поширилася на Чернігівщину.

Водночас безпілотники залітали з півдня України - повітряну тривогу через БПЛА увімкнули для Херсонської та Миколаївської областей.

Близько 21:00 ворожі дрони фіксувалися:

з Херсонщини у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом

на північному сході Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини, курс північно-західний

на півночі Херсонщини вектор руху Кривий Ріг

в районі Сум вектором руху на південь

в районі Глухова, курс південно-західний

в районі Новгород-Сіверського, курс західний.

Тим часом інші безпілотники заходили до Запорізької області.

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