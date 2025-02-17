Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 17 лютого
Увечері понеділка, 17 лютого, російська окупаційна армія атакує територію України ударними безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 19:52 загроза російських дронів була оголошена для Сумської області. Пізніше вона поширилася на Чернігівщину.
Водночас безпілотники залітали з півдня України - повітряну тривогу через БПЛА увімкнули для Херсонської та Миколаївської областей.
Близько 21:00 ворожі дрони фіксувалися:
- з Херсонщини у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом
- на північному сході Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини, курс північно-західний
- на півночі Херсонщини вектор руху Кривий Ріг
- в районі Сум вектором руху на південь
- в районі Глухова, курс південно-західний
- в районі Новгород-Сіверського, курс західний.
Тим часом інші безпілотники заходили до Запорізької області.
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