Виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців, - Міноборони

Про це повідомляє Міноборони України.

Відповідна постанова Уряду про зміни до порядку використання коштів АОЗ була прийнята минулого тижня.

"Це рішення прискорить постачання критично важливого озброєння та військової техніки для ЗСУ. Минулого року тільки за контрактами Міноборони вітчизняний виробник зброї отримав загалом понад 170 млрд грн", — повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців, заявили у відомстві.

"Удосконалення системи попередніх оплат дозволить швидко платити кошти по укладеним довгостроковим контрактам із українськими виробниками зокрема з переліку "Зброя Перемоги". Наразі це 17 діючих контрактів на постачання далекобійних ракет, мінометів, артилерійських установок, броньованих автомобілів тощо", — зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.