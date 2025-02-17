Документальний фільм "Будинок "Слово"" покажуть у країнах Європи, Канаді та США

Про це повідомляє Fresh Production Group.

Так, 20 березня в Україні стартує прокат англомовної версії українського повнометражного документального фільму режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово"", який був знятий у 2017 році.

Зазначається, що премʼєри фільму пройдуть у Великій Британії, Австрії, Німеччині, Естонії, Канаді, Франції та США. Стрічка демонструватиметься англійською мовою з українськими субтитрами.

Почесним амбасадором фільму стала Наталка Цмоць - надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні, яка з дитинства була учасницею національної скаутської організації України "Пласт".

"Для мене велика честь стати амбасадором документального фільму "Будинок "Слово"". Я бачу в ньому не просто фільм – це відлуння з минулого, це попередження про те, що відбувається, коли суспільство втрачає свободу слова. Це застереження для урядів: не використовувати митців як рупор брехні та пропаганди, не змушувати їх ставати знаряддям режиму. Цей фільм несе послання, яке резонує з усіма, хто коли-небудь стикався з репресіями чи утисками мови", - заявила Цмоць.

Про що фільм

Фільм "Будинок "Слово"" розказує про один з найбільших злочинів радянської влади – знищення потужного мистецького руху, що виник у 1920-1930-ті роки в Харкові. У 66 квартирах будинку з назвою "Слово" жили найвідоміші митці української культури – письменники, поети, художники, режисери. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію протягом декількох років було репресовано, розстріляно чи перероблено у співців партії.