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Головна Культура Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні з Рудинським у головній ролі отримав премію BAFTA

Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні з Рудинським у головній ролі отримав премію BAFTA

Катерина Єсікова
16 лютого, 2025 неділя
22:12
Культура

Короткометражна стрічка Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір" здобула премію BAFTA в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм"

Зміст

Про це йдеться на сайті Британської академії кіно і телебачення (BAFTA).

16 лютого у Королівському фестивальному залі у Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії кіно і телебачення. "Камінь, папір, ножиці" визнали найкращим британським короткометражним фільмом.

Стрічка "Камінь, папір, ножиці" режисера Франца Бьома присвячена повномасштабному вторгненню в Україну. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

Довідка. "Камінь, папір, ножиці" про 18-річного Івана, батько якого працює хірургом та оперує поранених військових і цивільних під час повномасштабної війни. Операції проводяться в бункері, і про це дізнаються російські окупанти. Щоб захистити сімʼю та поранених людей, Іван береться за зброю та йде на поле бою.

  • 15 січня Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила номінантів на премію BAFTA, серед них - фільм Франца Бума з Олександром Рудинським у головній ролі "Камінь, ножиці, папір".
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