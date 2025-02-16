Короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні з Рудинським у головній ролі отримав премію BAFTA

Про це йдеться на сайті Британської академії кіно і телебачення (BAFTA).

16 лютого у Королівському фестивальному залі у Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії кіно і телебачення. "Камінь, папір, ножиці" визнали найкращим британським короткометражним фільмом.

Стрічка "Камінь, папір, ножиці" режисера Франца Бьома присвячена повномасштабному вторгненню в Україну. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

Довідка. "Камінь, папір, ножиці" про 18-річного Івана, батько якого працює хірургом та оперує поранених військових і цивільних під час повномасштабної війни. Операції проводяться в бункері, і про це дізнаються російські окупанти. Щоб захистити сімʼю та поранених людей, Іван береться за зброю та йде на поле бою.