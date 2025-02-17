Келлог зустрінеться з фон дер Ляєн і президентом Євроради Коштою 18 лютого, - журналістка Висоцька

Про це вона розповіла в етері "Еспресо".

"Урсула фон дер Ляєн насправді залізна пані, бо вже зараз, у цей момент прилетіла в Париж, де буде брати участь у засіданні лідерів деяких держав Європейського Союзу на запрошення Макрона. Будуть говорити про Україну і про європейську безпеку. Ідеться про власне Францію, Німеччину, Велику Британію, Італію, Іспанію, Польщу, Нідерланди, Данію. Також з фон дер Ляєн до Парижа полетіли президент Європейської Ради Антоніу Кошта і генеральний секретар НАТО Марк Рютте", - сказала вона.

Тетяна Висоцька зауважила, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог виконуватиме в Європі роль так званого зв’язкового під час перемовин.

"Можна сказати, з осіб, які якимось чином можуть бути дотичними до майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, у Брюсселі залишився лише Кіт Келлог - спецпредставник президента Сполучених Штатів щодо України та Росії. Який зараз фактично буде відігравати роль такого собі зв'язкового у Європі під час перемовин, які завтра, можливо, розпочнуться у Саудівській Аравії, між посадовцями Росії та Сполучених Штатів. Російську делегацію, як всі вже, я думаю, знаєте, очолює Сергій Лавров, міністр закордонних справ, і американську, власне, Марко Рубіо, також міністр закордонних справ Сполучених Штатів. Тобто зараз всі поїхали на перемовини", - розповіла вона.

Кореспондентка зауважила, що наразі в Брюсселі залишився Кіт Келлог, у якого сьогодні була запланована зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але зустріч перенесли.

"І це також логічно, тому що сьогодні зранку Кіт Келлог зустрічався з генсеком НАТО Марком Рютте, а також мав розширену зустріч із представниками усіх держав-членів НАТО, з послами, з іншими представниками тої чи іншої держави. Це була реально велика зала, у якій він викладав в атмосфері секретності основні позиції Сполучених Штатів і вислуховував відповіді тієї чи іншої європейської держави. Отже, після цього Рютте, Кошта та фон дер Ляєн полетіли в Париж. І завтра, коли вони повернуться з Парижу - вони повернуться з Парижу, скоріше за все, сьогодні, але завтра зранку Келлог буде мати зустрічі і з фон дер Ляєн, і з Коштою. Тобто передав якийсь меседж через Рютте, а тоді отримає фідбек через фон дер Ляєн також", - додала Тетяна Висоцька.