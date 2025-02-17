Келлог: Європейська участь матиме вирішальне значення для припинення війни

Про це він написав у Х.

"Америка перш за все" не означає, що Америка має бути одна. І європейська участь матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру", - наголосив Келлог.

Він також розповів, що протягом останнього дня Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, федеральним канцлером Австрії Александром Шалленбергом, генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу та державним секретарем Фінляндії Пасі Раялою.

On the final day of the @MunSecConf, I met with PM Frederiksen @statsmin ????????, Chancellor @a_schallenberg ????????, @OSCE SG Sinirlioglu, and @PasiRayala ????????. America First does not mean America alone and European participation will be critical to end the war and keep the peace. pic.twitter.com/TWL69XYUpa — Gen. Keith Kellogg (@SPE_Kellogg) February 16, 2025