Келлог: Європейська участь матиме вирішальне значення для припинення війни
Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що участь Європи буде вирішальною для припинення війни й збереження миру
Про це він написав у Х.
"Америка перш за все" не означає, що Америка має бути одна. І європейська участь матиме вирішальне значення для припинення війни та збереження миру", - наголосив Келлог.
Він також розповів, що протягом останнього дня Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, федеральним канцлером Австрії Александром Шалленбергом, генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу та державним секретарем Фінляндії Пасі Раялою.
- Раніше Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо мирних переговорів передбачає участь України, втім, європейських представників Штати там не бачать.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.39 Купівля 41.39Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе