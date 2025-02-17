Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг
Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг припустив, що саме Росія пропонуватиме США в обмін на капітуляцію України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Будь-які перемовини з Росією про Україну без участі України - це ганебний факт для США як держави. І це залишиться на совісті теперішньої американської адміністрації та в історії. Щодо самих перемовин, то доволі зрозуміло, що є прагнення президента Трампа зустрітися з Путіним і вочевидь прагнення Путіна зустрітися з Трампом для того, щоб перервати свою ізоляцію та продемонструвати відновлені стосунки з США", - наголосив Айзенберг.
Професор Мангеттенського університету припустив, що російська делегація може запропонувати американській делегації кілька ініціатив: перемовини щодо скорочення ядерних озброєнь, що, ймовірно, зацікавить президента Трампа; різноманітні проєкти в енергетичній сфері, які також можуть бути близькі Трампу; спільну боротьбу з Ісламською державою та з тероризмом, що, знову ж таки, може відповідати інтересам Трампа.
"В обмін російська делегація буде просити, щоб американська делегація погодилась з російськими умовами припинення війни. Тобто, щоб американська делегація погодилась з фактичною капітуляцією України. Які будуть наслідки й результати, зараз складно спрогнозувати, але я думаю, що це буде відбуватись саме в такому руслі", - зауважив Айзенберг.
- У статті CNN йдеться, що Володимир Путін перебуває в хорошому настрої перед надзвичайно важливими переговорами між США та Росією у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії щодо припинення війни в Україні.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.
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