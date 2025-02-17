Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Будь-які перемовини з Росією про Україну без участі України - це ганебний факт для США як держави. І це залишиться на совісті теперішньої американської адміністрації та в історії. Щодо самих перемовин, то доволі зрозуміло, що є прагнення президента Трампа зустрітися з Путіним і вочевидь прагнення Путіна зустрітися з Трампом для того, щоб перервати свою ізоляцію та продемонструвати відновлені стосунки з США", - наголосив Айзенберг.

Професор Мангеттенського університету припустив, що російська делегація може запропонувати американській делегації кілька ініціатив: перемовини щодо скорочення ядерних озброєнь, що, ймовірно, зацікавить президента Трампа; різноманітні проєкти в енергетичній сфері, які також можуть бути близькі Трампу; спільну боротьбу з Ісламською державою та з тероризмом, що, знову ж таки, може відповідати інтересам Трампа.

"В обмін російська делегація буде просити, щоб американська делегація погодилась з російськими умовами припинення війни. Тобто, щоб американська делегація погодилась з фактичною капітуляцією України. Які будуть наслідки й результати, зараз складно спрогнозувати, але я думаю, що це буде відбуватись саме в такому руслі", - зауважив Айзенберг.